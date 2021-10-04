«شرطة دبي»: «خدماتنا بين يديك»

دبي (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، وبالتزامن مع انطلاق فعاليات إكسبو 2020 دبي، حملة «خدماتنا بين يديك»، تحت شعار «أمنكم في إكسبو 2020 دبي» بهدف تعزيز شعور زوار إكسبو بالأمان وتوعيتهم بخدمات شرطة دبي وجاهزيتها التامة لتلقي البلاغات وتقديم المساعدة في كل وقت، والتأكيد على سرعة الاستجابة لتلبية نداء الجمهور بسهولة ويسر، عبر مختلف القنوات المتاحة سواء بالاتصال أو التطبيق الذكي.

وقال العميد خالد شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع: إن «شرطة دبي» تحرص على تحقيق توجهها الاستراتيجي في إسعاد المجتمع، عبر تعزيز إمكانية الوصول في مختلف الأماكن والأوقات، وهو ما نجحت الإدارات العامة ومراكز الشرطة على تحقيقه بالخدمات النوعية والذكية المتميزة التي تقدمها للجمهور طوال الـ24 ساعة، وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية، حتى باتت «شرطة دبي» عنواناً للسعادة والتميز والريادة.

وأكد العميد شهيل على الدور المهم للحملات التوعوية والتسويقية التي تنفذها «شرطة دبي» للتعريف بالرسائل الأمنية والخدمية والمجتمعية بين أفراد المجتمع، نظراً للأثر البالغ الذي تحدثه في تعزيز شعورهم بالأمان والطمأنينة بوجود شرطة حريصة على سلامتهم وسعادتهم والاستجابة السريعة عبر قنوات التواصل المختلفة.

من جانبه، أكد العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، أن «شرطة دبي» تؤمن بأن الحاضر والمستقبل للخدمات الذكية والتطور الرقمي، ومن هنا تأتي حملة «خدماتنا بين يديك» بالتزامن مع انطلاق فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، لتؤكد على جاهزيتها التامة لتلقي البلاغات والاستفسارات بسهولة ويسر عبر قنوات التواصل الذكية والمتاحة بين الجمهور، حرصاً على تقديم خدمات متميزة تحقق الرفاهية للمواطن والمقيم والزائر.

وأشار العميد الرزوقي إلى أن «شرطة دبي» وتماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة، وتعليمات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تعزز توجهها في مجال الخدمات الذكية والرقمية، عبر تطوير وتحديث خدماتها في التطبيق الذكي لشرطة دبي المتوفر في متجر «غوغل بلاي» لأجهزة «الأندرويد» ومتجر «آبل ستور» لأجهزة «الآيفون»، ومتجر تطبيقات «هواوي غاليري»، لتصبح الخدمات في متناول أيدي الجمهور في أي مكان، وبما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، ويرسخ توجه الدولة والحكومة في بناء اقتصاد مستدام يرتكز إلى إطلاق مشاريع وخدمات مستدامة. وتستند حملة «خدماتنا بين يديك» إلى تعزيز وعي الجمهور في إكسبو 2020 دبي، بجهوزية ضباط وأفراد شرطة دبي على تقديم خدماتهم في إكسبو على مدار 24 ساعة، وذلك عبر الاتصال على الرقم 999 للحالات الطارئة، وعلى الرقم 901 للحالات غير الطارئة، والإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر منصة «e-crime»، والجرائم عبر خدمة «عين الشرطة» على التطبيق الذكي لشرطة دبي.