EXPO 2020 DUBAI يحتضن احتفالات أوكرانيا بيومها الوطني

دبي (وام)

احتضن إكسبو 2020 دبي أمس فعاليات عدة احتفالاً باليوم الوطني لجمهورية أوكرانيا الصديقة وسط حضور رسمي رفيع المستوى من مسؤولين من كلا البلدين.

حضر الفعالية الافتتاحية للاحتفال الذي أقيم في ساحة الوصل بإكسبو 2020 دبي معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي أرينا نوفيكوفا نائبة وزير الاقتصاد في أوكرانيا وعدد من المسؤولين من كلا البلدين وزوار إكسبو 2020 دبي.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في كلمته الافتتاحية خلال الحفل: «إنه لشرف كبير أن أكون معكم اليوم للاحتفال باليوم الوطني لأوكرانيا وأود أن أرحب ترحيباً إماراتياً حاراً بكم جميعاً فمنذ أن أصبحت عضواً في المكتب الدولي للمعارض في عام 1960 شاركت أوكرانيا بانتظام في المعارض العالمية والمتخصصة وحققت نجاحات كبيرة ويسعدنا أن نرى تمثيلاً قوياً لأوكرانيا في إكسبو 2020». وأضاف معاليه: «بينما نستضيف بكل فخر معرض إكسبو 2020 دبي ونرحب بالعالم في دولة الإمارات نشعر بالسعادة للاحتفال باليوبيل الذهبي لوطننا مع أسرتنا من دول العالم المختلفة». وأوضح معاليه أن إكسبو 2020 دبي يوفر فرصة للمجتمع الدولي للعمل معاً على مسار متسارع للتعافي لبناء مستقبل أكثر أماناً وسعادة وهو ما يتجلى في شعار إكسبو 2020 «تواصل العقول وصنع المستقبل». وبين معاليه أن جناح أوكرانيا الذي يحمل شعار «أوكرانيا الذكية: وصل النقاط» يتيح للجميع التعرف على كيف يمكن لتكنولوجيا المستقبل والحياة الذكية أن تساعد في خلق عالم أكثر توازناً، كما يدعونا الجناح لاستكشاف ثلاث مناطق تركز على الحياة والتفكير والشعور.

نهيان بن مبارك متحدثاً خلال الحفل

وأشار معاليه إلى أن أوكرانيا تتشارك مع دولة الإمارات في السعي نحو الابتكار والتنمية المستدامة وكفاءة الطاقة.. معرباً عن تقديره لأوكرانيا وكافة المسؤولين الأوكرانيين الذين جاؤوا للمشاركة في هذا الحدث العالمي المهم. وأضاف معاليه أن دولة الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تستضيف إكسبو العالمي وتتطلع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية مع البلدان في جميع أنحاء العالم. وأشاد معاليه بالعلاقات المزدهرة بين دولة الإمارات وأوكرانيا والشراكة التي تجمع بينهما.. مشيراً إلى أن هذا النمو في العلاقات بين البلدين أسفر عنه إنشاء مجلس الأعمال الأوكراني في دبي بالإضافة إلى التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية.

علاقات وثيقة

أشادت معالي أرينا نوفيكوفا بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وأوكرانيا.. مؤكدة أن إكسبو 2020 دبي حدث عالمي بارز يلهم العالم أجمع ويخلق الفرص ويعزز من مستويات التعاون بين الدول. وأشارت إلى حرص أوكرانيا على الحضور القوي في إكسبو 2020 دبي الذي يؤسس لعلاقات وثيقة وتعاون أكبر بين مختلف الدول، بالإضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي العالمي. وعقب ذلك قام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين بجولة في جناح أوكرانيا بإكسبو 2020 دبي الذي يقع في منطقة الفرص.

أوكرانيا الذكية

يحمل الجناح شعار «أوكرانيا الذكية: وصل النقاط» وتجتمع الحياة الذكية والتفكير الذكي والأحاسيس الذكية في الجناح الأوكراني الذي يسعى لإبراز كيف يمكن للأفكار والابتكارات أن تساعد في بناء مستقبل أفضل لنا جميعاً. ويضم الجناح اختراعات مثل الدراجة الكهربائية التي يمكنها السفر لمسافة 380 كلم من دون الحاجة لإعادة شحن البطارية، والستائر الشمسية التي تولد الطاقة ليستعرض روح الابتكار في أوكرانيا، كما يسلط الضوء على ثقافتها وتراثها وحياة أبنائها. ويزخر الجناح بمجموعة متنوعة كبيرة من النباتات الرائعة التي تساعد على خلق أجواء توحي بالراحة والسكينة. ويقدم الجناح برنامجاً ترفيهياً يتضمن عروض أزياء وحلقات نقاشية وعروض الأداء الإبداعية ويضم مبنى الجناح 3 مناطق رئيسية تشمل الحياة الذكية، التفكير الذكي والإحساس الذكي.