افتتاح جناح الهند في إكسبو

دبي (الاتحاد)

افتتح بيوش غويال وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات، جناح الهند في إكسبو 2020 دبي، حيث سيتمّ استعراض الثقافة الهندية النابضة بالحياة، إلى جانب فرص الشراكة المتنوعة التي يمكن أن تقدّمها الدولة.

وقال بيوش غويال: «إن الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة في السنوات السبع الماضية بتوجيه من صاحب المعالي رئيس الوزراء الموقّر ناريندرا مودي، وخاصة خلال فترة انتشار وباء كورونا، تسعى إلى تعزيز إمكانات التصنيع والصادرات في البلاد وجعل الهند مركزاً اقتصادياً عالمياً، بالإضافة إلى تعزيز قدرات البلاد في مجال التكنولوجيا. فالهند تُعدّ بالفعل لاعباً رائداً في الأسواق العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والأدوية والتكنولوجيا الفضائيّة، ومع تطوير قدرات البحث والابتكار لديها، ستساعد البراعة التي أظهرتها البلاد في هذه المجالات في الاستفادة من تقنيات العصر الجديد مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وأضاف: إن الدروس المكتسبة من الوباء عززت ثقتنا في رفع أي تحدٍّ في المستقبل وذلك بفضل قدراتنا العلمية والريادية في مجال البحث والتطوير -سواء كان ذلك على صعيد تطوير منتجات الأدوية والرعاية الصحية أو إدارة أكبر برنامج تطعيم في العالم بالاستناد إلى اللقاحين المُنتجين محلياً، فقد قدّمت الهند العديد من الأمثلة التي يُحتذى بها.

وهنّأ الوزير قيادة دولة الإمارات على تقديم هذا المشروع الضخم، إكسبو 2020، رغم الظروف الصعبة. وشدّد صاحب المعالي غويال على أهمية مشاركة الهند في إكسبو 2020 وقال في هذا الإطار: «يتزامن هذا الحدث مع احتفال الهند بمرور 75 عاماً على استقلالها، واحتفال الإمارات العربية المتحدة بمرور 50 عاماً على تأسيسها. فالإمارات العربية المتحدة هي واحدة من شركاء الهند الأكثر قيمة ودولة صديقة. وسيُثبت معرض إكسبو 2020 أنه نقطة تحوّل بارزة في تعزيز العلاقات بين البلدين بشكل أكبر».