650 مليون دولار قيمة أولى الصفقات الاستثمارية في «إكسبو»

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أعلنت حكومة جمهورية أوغندا عن توقيع صفقات استثمارية بقيمة 650 مليون دولار، خلال مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، بما يشكل أول إعلان استثماري يتم الكشف عنه منذ انطلاق إكسبو في الأول من الشهر الجاري.

وأفاد بيان صادر عن هيئة الاستثمار الأوغندية، تلقت «الاتحاد» نسخة منه أنه تم التوقيع على الصفقات خلال حفل إقيم بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني لأوغندا في إكسبو 2020 دبي، مشيراً إلى أن الاستثمارات شملت قطاعات الرعاية الصحية والطاقة والنقل.

وشملت الاستثمارات الني تم توقيع خطابات النوايا الخاصة بها بحضور ماتيا كاسايجا، وزير المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأوغندي، خلال حفل خاص في جناح أوغندا، 500 مليون دولار لمشاريع الطاقة المتجددة والنقل، و50 مليون دولار استثمارات في مجال الاستثمار 50 مليون دولار في معالجة المعادن و50 مليون دولار في استثمار بمرفق صيدلاني جديد لتصنيع أدوات تشخيص عالية الجودة لفيروس نقص المناعة البشرية، الإيدز، والملاريا، والسل، وغيرها من تقنيات التشخيص. وشكل الإعلان عن الاستثمارات التي وقعتها أوغندا، مع شركات إماراتية وصينية، علامة أولى رئيسة على الفرص الاستثمارية التي يوفرها إكسبو 2020 دبي للدول المشاركة، ومنها أوغندا التي تشارك بجناح مميز في منطقة الفرص تحت شعار «المكان المناسب، والزمان المناسب»،

وقال روبرت موكيزا، المدير العام لهيئة الاستثمار الأوغندية: «إن الإعلان عن استثمار بنحو 650 مليون دولار أميركي هو جزء من طموحنا الأوسع لجلب 4 مليارات دولار من الاستثمارات الجديدة في أوغندا لدفع البلاد إلى الأمام بينما تشرع في رحلة التعافي بعد الجائحة».

وأوضح أن بلاده تعمل حالياً على الترويج لنحو 79 مشروعًا قابلاً للتمويل في مراحل مختلفة من التطوير وجاهزة للاستثمار. يمكن تحقيق هذه المشاريع من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمشاريع المشتركة، والترتيبات الخاصة أو العامة، وبعضها عبارة عن مشاريع في مجالات جديدة، أو مشاريع صناعية، أو مشاريع توسعية. ولذلك فإن لدى شركائنا مجموعة متنوعة من خيارات الاستثمار للاختيار من بينها. ويأخذ جناح أوغندا الزوار في رحلة تربط بين الأزمنة والعصور والأماكن المختلفة، ويوفر مشاهدة لكيفية تلاقي المغامرات والفرص، فضلاً عن تجربة تفاعلية لمراقبة الطيور ومعرفة أنواعها، واختبار الموطن الحقيقي للغوريلا الجبلية من خلال تقنية الواقع المعزز.

ويُجسّد جناح أوغندا في منطقة الفرص مكانتها كمركز رئيس للتجارة والتنقل والخدمات اللوجستية، وأيضاً الأهمية الإقليمية التي تحظى بها. ويمكن للزوار استكشاف أروع المعالم في أوغندا بما في ذلك جزر سيسي، التي توفر مجموعة متنوعة من الأنشطة المائية الممتعة.