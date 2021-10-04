زكي نسيبة: «إكسبو 2020 دبي» رسالة مُلهمة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي بصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن معرض «إكسبو 2020 دبي» يُعد من أهم الأحداث الثقافية والعلمية والاقتصادية في العالم، وذكر أن الحدث الكبير أثبت قدرة أبناء الإمارات على استضافة وتنظيم أهم معرض في العالم على الإطلاق، حيث تشارك فيه 192 دولة بأجنحة إبداعية تعكس ثقافاتها المختلفة في أجواء من التسامح والتعايش.

وأضاف: «يمثل المعرض دعماً كبيراً لتعافي الاقتصاد العالمي من آثار أزمة جائحة (كوفيد - 19)، حيث أخذ (إكسبو 2020 دبي) على عاتقه رسالة مُلهمة موجّهة لجميع دول العالم، ولفئة الشباب تحديداً، إذ تتجسد هذه الرسالة في شعار المعرض وهو (تواصل العقول وصنع المستقبل)، فدبي تدعو جميع العقول وجميع المبدعين إلى أرض الخير، الإمارات، كي يرسموا معها ملامح لمستقبل أفضل للبشرية».

وأوضح أن القطاع الإبداعي في الدولة أثبت خلال جائحة «كوفيد - 19» مرونته، وقدرته على مواجهة التحدّيات واستثمار الفرص الواعدة التي ظهرت مؤخراً، خصوصاً الاقتصاد الثقافي الرقمي، لذا جاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى وزارة الثقافة والشباب لإعداد استراتيجية وطنية مُتكاملة لتطوير قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارات، والعمل كي يكون المُنتج الثقافي والإبداعي أحد الروافد الاقتصادي خلال السنوات العشر المُقبلة، ليكون من أهم عشر صناعات في الدولة من حيث المُساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.