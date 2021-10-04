«جناح الاستدامة» يحتضن حلقة نقاشية

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، أهمية حماية التنوع البيولوجي للمساعدة في الحفاظ على توازن النظم البيئية الطبيعية.

وقالت الظاهري، خلال مشاركتها بحلقة نقاشية في جناح الاستدامة التي أُقيمت في أسبوع تغير المناخ ضمن سلسلة المجلس العالمي في «إكسبو 2020 دبي»: «الطبيعة عبارة عن شبكة معقدة، وأنظمتها البيئية، المتنوعة بشكل ملحوظ، تجعل من الممكن للبشر العيش على الأرض من خلال خدمات النظام البيئي التي تقدمها. فالطبيعة توفر المياه النظيفة، وتنظم المناخ، وتدعم تلقيح المحاصيل وتشكل التربة، والأهم من ذلك أنها تغذي أجسادنا وأرواحنا، وتمنحنا الغذاء، والترفيه، والعلاج، وحتى الروحانيات. لذلك، من الضروري بالنسبة لنا أن نحافظ دائماً على الطبيعة والتنوع البيولوجي لكي تزدهر البشرية».

وأوضحت الظاهري أن «الهيئة» انتهت مؤخراً من رسم خرائط شاملة للموائل الطبيعية البرية والبحرية، وتحديد استخدامات الأراضي والغطاء الأرضي لإمارة أبوظبي، باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، وكذلك المسوحات الميدانية التي تتيح لنا تحديد توزيع جميع الموائل في الإمارة. وقد ساهمت هذه الخرائط في مساعدة «الهيئة» في تحديد المناطق التي تحتاج إلى الحماية، حيث يتم ترتيب الموائل البرية والبحرية وفق منهج تصنيف بياني متكامل، وتسهم هذه المجموعة من البيانات الموثوقة في اتخاذ قرارات بيئية أكثر دقة وقابلة للقياس. كما تستخدم «الهيئة» بيانات الأقمار الصناعية للاستشعار عن بُعد والطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي لرسم خرائط جودة التربة.

كما طورت هيئة البيئة - أبوظبي خمس خطط عمل للحفاظ على ثمانية من أنواع النباتات المهددة في أبوظبي وسبعة موائل برية هامة، بما في ذلك شجرة الغاف، ونبات الغضا، واثنان من أنواع أشجار السمر، والنباتات المهددة بالانقراض في جبل حفيت.