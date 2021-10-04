«تريندز»: الإمارات تحتضن العالم

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة جديدة تحت عنوان: «إكسبو دبي 2020: الإمارات تحتضن العالم»، لمؤلفها الدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، وتؤكد الدراسة أن معرض «إكسبو 2020 دبي» انطلق تحت شعار معبِّر للغاية عن رسالته السامية وهو «تواصل العقول وصنع المستقبل»، وتشارك في فعالياته 192 دولة، ما يجعلها النسخة الأكثر مشاركة وحضوراً في تاريخ معارض «إكسبو» الدولية منذ 170 عاماً.

وتوضح الدراسة أن الشق الأول من شعار معرض «إكسبو 2020 دبي» «تواصل العقول» يحمل مضمون الرسالة الأولى التي تسعى دولة الإمارات إلى إيصالها للعالم، وهي تأكيد أهمية تعزيز قيم الحوار والتواصل والتعاون الثقافي بين شعوب العالم ومجتمعاته كافة، باعتبار أن هذا التواصل والحوار البنَّاء هو الأساس الصلب والمدخل الأهم لتحقيق التوافق والسلام والرخاء المشترك لجميع الدول والشعوب.

وتشير إلى أن دولة الإمارات كانت مؤمنة دائماً بقيم التواصل والحوار بين البشر والشعوب، وعملت على الدوام على تعزيز هذه الثقافة، ونشرها داخل أراضيها وفي ربوع المنطقة وفي العالم كله، موقنة بأنه من خلال التواصل والحوار البنَّاء يمكن حل جميع المشكلات والأزمات، وتحقيق التوافق والتواؤم اللذين يعززان التعاون البشري في مواجهة الأخطار المشتركة، وتحقيق الرفاهية والازدهار للجميع.

وتبين الدراسة أن الإمارات ترسل عبر معرض «إكسبو 2020 دبي» رسالة تسامح وتعايش وقبول للآخر، إذ يشكِّل هذا المعرض العالمي فرصة حقيقية لتعزيز هذه القيم السامية، بما يوفره من آليات وسبل عديدة تسمح بالتقاء ملايين الزوار المتوقع قدومهم من مختلف دول العالم، مع بعضهم بعضاً لتبادل الآراء ضمن حوارات ونقاشات تعزز الفهم المشترك لمعتقدات كل طرف وقيمه، وتسمح بتبادل الرؤى والأفكار حول العديد من القضايا والتحديات الإنسانية.