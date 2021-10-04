«أبوظبي للزراعة» تبحث تعزيز التعاون مع هولندا

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بمكتبه لودي امبرختس سفير مملكة هولندا لدى الدولة، حيث تم بحث سبل التعاون في المجال الزراعي والمجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الشراكة والتعاون ومناقشة فرص الشراكة المتعلقة بالزراعة والأغذية مع الشركات الهولندية. حضر اللقاء من جانب الهيئة موزة سهيل المهيري المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والأداء، وناصر محمد الجنيبي المدير التنفيذي لقطاع الاستثمار والتجارة، وراشد محمد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية، إلى جانب عدد من القيادات في الهيئة. بينما حضر من جانب الوفد الهولندي سمر القادري مستشار شؤون الزراعة والغذاء، وفلور هوخانتينك مسؤول تجاري واقتصادي أول في سفارة مملكة هولندا.

وأكد سعيد البحري سالم العامري مدير عام الهيئة، أهمية تعزيز العلاقات بين الدول في مختلف المجالات، موضحاً أن هذا اللقاء يهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، وبناء شراكة حقيقية تدعم تطلعات القيادة الرشيدة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وأشاد بما تتمتع به مملكة هولندا من تقدم في مجال الزراعة الذكية والبحوث، واستخدامها لأحدث التقنيات الزراعية، مؤكداً أهمية جذب الاستثمارات الصحيحة وتعزيز دور قطاع الأبحاث والتطوير في اكتشاف التحديات ووضع الحلول الذكية لها.

من جانبه، أعرب لودي امبرختس سفير مملكة هولندا لدى الدولة عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة للدولة، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وأثنى السفير على الدور الذي تلعبه هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لتحقيق الاستدامة الزراعية وتطوير منظومة الأمن الغذائي والحيوي.