إطلالات صحفية تعكس أجندات المشاركين في «إكسبو»

طه حسيب (أبوظبي)

تتنوع زوايا الاهتمام بـ«إكسبو 2020 دبي»، وتقرأ صحافة البلدان المشاركة الحدث بمنظارها الخاص الذي يعكس أجندة اهتمامات هذه الدول والرسالة التي تريد توصيلها للعالم عبر «إكسبو»، المعرض العالمي الأبرز والفعالية الأكثر أهمية بعد كأس العالم لكرة القدم، ودورة الألعاب الأولمبية.

«ذي كوريا تايمز» الثقافة الرقمية

تحت عنوان «جناح كوريا يركز على التكنولوجيا والثقافة الرقمية»، سلّط «يي وان وو» مراسل «ذي كوريا تايمز» الضوء على الجناح الكوري الجنوبي في «إكسبو 2020»، وقال مراسل الصحيفة في تقرير مطول: إن واجهة الجناح الكوري مضاءة بألوان العلم الكوري الجنوبي، ستدير وكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية، الجناح خلال المعرض، والذي من المقرر أن يستمر حتى 31 مارس 2022.

واجهة الجناح الكوري مضاءة بألوان العلم الكوري، وستدير وكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية، يعد الجناح الكوري خامس أكبر موقع من بين 191 دولة مشاركة في المعرض. وأشار «وو» إلى أن كوريا الجنوبية ستعرض أحدث تقنياتها الرقمية، والمستخدمة للأجهزة المحمولة، والواقع الافتراضي (VR)، والواقع الاصطناعي (AR)، والشاشات الكبيرة ثلاثية الأبعاد، والمدن الذكية، والقيادة الآلية، وغيرها من قطاعات الثورة الصناعية الرابعة مع ما مجموعه 191 دولة من المقرر أن تنضم إلى المعرض، والذي تأخر لمدة عام بسبب الوباء، فإن كوريا لديها سبب وجيه لتعزيز إنجازاتها، حيث تسعى لاستضافة معرض 2030 في مدينة بوسان الساحلية.

واجهة الجناح مضاءة بألوان العلم الكوري، وتدير وكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة والطاقة، وهي مسؤولة عن إدارة الجناح على مساحة 4651 متراً مربعاً تحت عنوان «كوريا الذكية تنقل العالم إليك».

تم اختيار العنوان وفقاً لموضوع التنقل وهو أحد الموضوعات الفرعية تحت شعار «إكسبو 2020 دبي» الكبير «تواصل العقول وصنع المستقبل»، يُعد الجناح الكوري خامس أكبر مساحة عرض بين الدول المشاركة.

«سي إن إن»: المكعب الأبيض

مراسل «سي إن إن» «مارسيو جميزدا»، وصف جناح البرازيل بالمكعب الأبيض الكبير الذي يجلب صوراً عن البلد، والغرض من تدشين الجناح هو توليد الأعمال وتعزيز الاتصالات، وتقديم صورة أفضل عن البرازيل في منطقة الشرق الأوسط.

«جاكارتا بوست»: الترويج للمشروعات الصغيرة

رصدت «جاكارتا بوست» الهدف الرئيسي لإندونيسيا في «إكسبو2020 دبي»، مشيرةً في أحد تقاريرها إلى أن جاكارتا تسلط الضوء على إمكانات التجارة والاستثمار والسياحة. الصحيفة أكدت أن معرض «إكسبو» العالمي هو ثالث أكبر حدث في العالم بعد الأولمبياد وكأس العالم.

في «إكسبو 2020 دبي» يمثل هذا الظهور الثامن لإندونيسيا في المعرض العالمي حتى الآن، حيث حضرت سابقاً معرض «إكسبو» الدولي في ميلانو، إيطاليا (2015)، شنغهاي، الصين (2010)، آيتشي، اليابان (2005)، هانوفر، ألمانيا (2000)، إشبيلية، إسبانيا (1992)، أوساكا، اليابان (1970)، ونيويورك، الولايات المتحدة (1964).

«ديدي سوميدي»، المدير العام لتنمية الصادرات الوطنية بوزارة التجارة، صرّح بأن مشاركة إندونيسيا في معرض «إكسبو الدولي 2020» هي فرصة ذهبية لعرض الإمكانات التجارية للبلاد، وفرص الاستثمار والوجهات السياحية على المسرح العالمي. وقال في بيان: «مشاركة إندونيسيا في «إكسبو 2020 دبي» فرصة ذهبية لأنها ستفيدنا بشكل كبير، بما في ذلك تعزيز نمو الاقتصاد الإندونيسي». «ديدي»، الذي يشغل أيضاً منصب المفوض العام للجناح الإندونيسي، إن هذه الفرصة ستعزز أيضاً رؤية إندونيسيا لتصبح عاشر أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2045. الجناح الإندونيسي سيعرض أكثر من 300 منتج جاهز للتصدير من الشركات المحلية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك السلع والحرف اليدوية والمنتجات الداخلية والمنسوجات.

«ذي هونديستان تايمز»: الاستثمار في أرض الفرص

رصد «كونال غوراف» في صحيفة «هندوستان تايمز» الوصف الذي أطلقه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على بلاده معتبراً إياها «أرض الفرص»، وقال عن «إكسبو 2020»، إنه ينعقد في «واحدة من أكثر البلدان انفتاحاً في العالم».

وربط «مودي» بين موضوعات «إكسبو» الرئيسي «تواصل العقول وصنع المستقبل»، تنسجم مع جهود بلاده التي تمضي قُدماً لإنساء الهند الجديدة. ورصد «غوراف» دعوة رئيس الوزراء الهندي العالم للاستثمار في بلاده، حيث يقول: «تعالَ إلى الهند واستكشف هذه الفرص»، «تعال إلى الهند وكن جزءاً من قصة نمونا: الهند هي قوة من المواهب.

يحقق بلدنا العديد من التطورات في عالم التكنولوجيا والبحث والابتكار. إن نمونا الاقتصادي مدعوم بمزيج من الصناعات القديمة والشركات الناشئة».