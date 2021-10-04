«إكسبو».. حديث الصحافة

أبوظبي (الاتحاد)

أبرزت هيئة الإذاعة والتلفزيون الكندية «CBC» افتتاح معرض «إكسبو 2020 دبي» بحفل افتتاح فخم بقيادة نجمة البوب البريطانية إيلي غولدينغ والتينور الإيطالي أندريا بوتشيلي، مشيرة إلى أن أكبر مدينة في الإمارات العربية المتحدة، مدينة دبي، افتتحت معرضها العالمي الذي تأخر لمدة عام بسبب جائحة «كورونا»، لكنه احتفظ باسمه الأصلي.

وأكدت أنه المعرض الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو أحد أكبر الأحداث في العالم التي تقام في خضم الوباء، بعد الألعاب الأولمبية الصيفية التي أُقيمت في طوكيو من دون متفرجين. وأشارت إلى أن حفل الافتتاح أُقيم برعاية مدير المسرح البلجيكي فرانكو دراغون، حيث حضر مجموعة مختارة من كبار الشخصيات في رحلة عالية التقنية عبر العالم الطبيعي.

ABC

أبرزت قناة «ABC» الأميركية الحدث، ونشرت تقريراً حول افتتاح معرض «إكسبو 2020 دبي»، مركزة على آمال الدولة في أن جذب السياح على الرغم من جائحة فيروس «كورونا»، وجذب شركات جديدة لشراء عقارات في المركز التجاري للإمارات العربية المتحدة.

«The Associated Press

وكالة أنباء «The Associated Press» الأميركية قالت، إن «إكسبو 2020» يضم أكثر من 190 دولة مشاركة في الحدث الذي سيستمر ستة أشهر. وأشارت إلى أن الافتتاح صور الروعة المستقبلية التي تقدمها أجنحة الدول الفردية، وكأنها مدينة بأكملها مبنية على ما كان ذات يوم كثبان رملية متدحرجة على الحواف الجنوبية لدبي.

«Times of Israel»

مجلة «Times of Israel» قالت: إن عرض جناح «الكثبان الرملية» الإسرائيلي في معرض «إكسبو 2020 دبي»، يصادف مرور عام على اتفاق التطبيع مع دولة الإمارات.

وأضافت أن المعرض، الذي يقدم روائع معمارية وقائمة طويلة من الابتكارات التكنولوجية والإبداعية للدول المشاركة، يعتبر إضافة أخرى في سقف دبي، التي تقدم منذ فترة طويلة إنجازات لافتة مثل برج خليفة، أطول مبنى في العالم على ارتفاع 828 متراً.

وأشارت إلى أن تأجيل المعرض جاء لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث إنه من المقرر أن تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسها في الثاني من ديسمبر المقبل. وأوضحت أن الجناح الإسرائيلي، الذي يضم لافتة كبيرة مضاءة كتب عليها «نحو الغد» باللغتين العربية والعبرية، سيكون مفتوحاً لجميع الحضور. ويتميز بامتداد ممرات داخلية بين الكثبان الرملية المصنوعة من طبقة رقيقة من الخرسانة والمطاط بلون الرمال.

«Euronews»

قناة «Euronews» الأوروبية قالت: إنه بعد ثماني سنوات من التخطيط وإنفاق مليارات الدولارات، افتتح أول معرض عالمي في الشرق الأوسط، على أمل أن تجذب هذه الروعة، التي ستستمر لأشهر، الزوار والاهتمام العالمي بالصحراء التي تحولت إلى مشهد للأحلام.

وأضافت أنه على الرغم من تفشي فيروس «كورونا» واحتمال تأثير ذلك على عدد الأشخاص الذين يتدفقون إلى الإمارات العربية المتحدة، فإن المعرض يوفر لدبي فرصة عظيمة لعرض جاذبيتها الفريدة بين الشرق والغرب كمكان يرحب بالجميع ويشجع على بدء الأعمال والمشاريع التجارية.