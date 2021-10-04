سهيل المزروعي: المسكن الملائم على قائمة أولويات القيادة الرشيدة

دبي (وام)

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الوزارة ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، أفردت الكثير من النقاشات وعقدت الشراكات وأطلقت المبادرات النوعية وخطط العمل الطموحة للخمسين عاماً المقبلة بهدف تعزيز منظومة التخطيط الحضري، وتوفير بنية تحتية متطورة وإسكان حكومي مستدام يحقق السعادة للمواطنين وجودة حياتهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

سهيل المزروعي

توفير الحياة الكريمة

ولفت معاليه -في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للموئل الذي يحتفل به في أول يوم «اثنين» من شهر أكتوبر من كل عام- إلى أن المشاريع الإسكانية التي تستهدفها وزارة الطاقة والبنية التحتية تندرج ضمن خطة التنمية الحضرية للخمسين عاماً المقبلة، وتدعم منظومة البنية التحتية وتوجهات الدولة نحو توفير الحياة الكريمة للمواطنين، مؤكداً أن الإسكان المستدام الذي يهدف إلى تحقيق ما يلبي توقعات وآمال الأسرة المواطنة غايتنا، ويعتبر قضية محورية تستحق منا العمل الدؤوب وتضافر الجهود كافة والتعاون المشترك لتحويل الخطط المستقبلية والاستراتيجيات إلى برامج عمل حقيقية من أجل مستقبل مشرق لأبناء وبنات الإمارات.

وأوضح أن توفير المسكن الملائم يأتي على قائمة أولويات القيادة الرشيدة، ففي إمارة أبوظبي وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال العام الجاري، بصرف قروض سكنية وإعفاء متوفين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد مستحقات القروض السكنية بقيمة إجمالية بلغت 2.21 مليار درهم، استفاد منها 1656 مواطناً في الإمارة، والتي تشكل إضافة لحزم المنافع السكنية التي تم تقديمها للمواطنين العام الماضي، حيث شهد عام 2020 الإعلان عن توجيهات سامية لإصدار ثلاث دفعات شملت منح أراضٍ سكنية وقروضاً إسكانية ومساكن، بالإضافة إلى إعفاء المواطنين المتقاعدين والمتوفين بقيمة بلغت 15.5 مليار درهم، واستفاد منها 13.626 مواطناً.

تعزيز جودة الحياة

وقال معاليه: «كون الإنسان وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الأسري محور اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فقد اعتمد سموه مؤخراً ميزانية إسكانية تاريخية بقيمة 65 مليار درهم للعشرين عاماً القادمة للمواطنين في إمارة دبي، ووجه سموه بمضاعفة عدد المستفيدين من برنامج الإسكان في دبي أربعة أضعاف بداية من هذا العام ومضاعفة الأراضي المخصصة لإسكان المواطنين في دبي، لتصل إلى مليار وسبعمائة مليون قدم مربعة تكفي لسد احتياجات المواطنين للعشرين عاماً القادمة». وأضاف معالي المزروعي: «إن رؤيتنا المستقبلية تستهدف تطوير بنية تحتية موحدة لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة تتكامل فيها الجهود والأدوار، وتتعاون فيها الجهات لتحسين واقع البنية التحتية ودعم متطلبات الإسكان وفق رؤية وطنية غايتها الأساسية رفاهية وسعادة أبناء وبنات الإمارات الذين يشكلون أولوية المرحلة المقبلة للتنمية الوطنية؛ لذلك كرسنا جهودنا وعملنا المشترك لإطلاق مشاريع ومبادرات تحسين المرافق العامة وإنشاء المجمعات السكنية المتكاملة ذات الخدمات المتميزة لتحقيق تلك الغايات.. وإننا نستهدف تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق المستوى اللائق للمعيشة من خلال الإسهام بتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين وفقاً لضوابط محددة، وإن خططنا المستقبلية تتمحور حول تطوير النماذج السكنية المستدامة، وتوفير بنية تحتية متطورة وإسكان حكومي مستدام يحقق السعادة للمواطنين الذي يمثل أولوية لدى القيادة الرشيدة».

وقال معاليه: «لم نغفل خلال عملنا وإنجازاتنا في قطاع الإسكان الحكومي الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة وصياغة مستقبل مزدهر للجميع يستند على الاستدامة ودعم خطة دولة الإمارات وأجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وفق مستهدفات اتفاق باريس للتغير المناخي الذي كنا من الدول الأولى التي صادقت على بنوده، وبفضل ذلك حققنا نتائج متقدمة في توفير استهلاك المياه والكهرباء والانبعاثات الكربونية في المجمعات والمشاريع الإسكانية، من خلال استخدام المواد الخاصة بالمحافظة على البيئة والاستدامة والأنظمة الحديثة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ما ساهم في خفض معدل استهلاك الطاقة في أنظمة المساكن بواقع 21.59%، وخفض استهلاك المياه بنسبة 37.83 بالمائة وبمعدل البصمة الكربونية من الطاقة بواقع 21.50 بالمائة، فضلاً عن خفض في معدل البصمة الكربونية من المياه 37.82 بالمائة».

قروض ومنح

يذكر أن برنامج الشيخ زايد للإسكان التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية يواصل إنجازاته، حيث أصدر منذ إنشائه في عام 1999 أكثر من 74 ألفاً و504 قرارات دعم سكني بقيمة تجاوزت 41 مليار درهم شملت مناطق الدولة كافة وتوزعت بين قروض ومنح وتنوعت ما بين بناء مسكن جديد واستكمال مسكن وصيانة مسكن وإضافة على مسكن وشراء مسكن ومسكن حكومي والوفاء بقرض إلى جانب تسليم 35 ألفاً و455 مسكناً للمستفيدين. وتتابع الوزارة حالياً تنفيذ 11103 وحدات سكنية في مختلف إمارات الدولة وتواصل مسيرة الإنجازات النوعية والطموحة رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، حيث بلغ عدد المساكن التي تم تسليمها للمستفيدين 2538 مسكناً خلال عام 2020.. فيما تم تخصيص 1726 مسكناً في 3 إمارات، هي دبي وعجمان ورأس الخيمة خلال العام الجاري.