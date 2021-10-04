مفوض عام جناح مصر في إكسبو: الحُلم أصبح حقيقة

علي معالي (دبي)

أكد د. أحمد مغاوري دياب رئيس التمثيل التجاري المصري، مفوض عام جناح مصر في إكسبو 2020 أن دبي نجحت في تحويل الحُلم إلى حقيقة، بعد فترة من العمل الرائع في ظل التخوف العالمي بظهور جائحة «كورونا»، حيث نجحت الإمارات في تحويل هذا التحدي إلى فرصة، ليست فقط للإمارات بل لكل دول العالم المشاركة».

قال د.مغاوري: «الناس تعلم أن إكسبو حدث انطلق منذ قرابة 170 عاماً، وتحديداً 1851، وكان مجالاً لاستعراض الكثير من الاختراعات التي غيرت وجه الأرض في الكثير من المجالات، وأتصور أن إكسبو 2020 سيقدم لنا الكثير أيضاً وتكون دبي نقطة انطلاق أخرى نحول عالم أفضل».

وأضاف: «في إكسبو لدينا 116 فعالية وحدثاً ستكون محط اهتمام كبير في كافة المجالات، وأن مصر تشارك بوجهة نظر خاصة جداً، لذلك جاء اختيار منطقة الفرص من خلال جناح عملاق مساحته 3 آلاف متر مربع، مقسم إلى 14 منطقة داخلية لاستعراض كل المبادرات والمشروعات بطريقة مناسبة وجاذبة للزائر بداية من فلسفة مصر التي صنعت التاريخ والحضارة، وأننا قادرون على صناعة المستقبل وفق رؤية مصر 2023». وتابع نتناول الكثير من الأمور سواء الشباب والثقافة والرياضة والصحة والاقتصاد والتعليم والمرأة، وندعو العالم إلى زيارة الجناح للاطلاع ما لدينا من فرص تقدمها مصر للعالم».

وقال: «الـ 14 قسماً في الجناح المصري مقسمة بشكل انسيابي، حيث نقدم الشكل السياحي كدولة جاذبة للسياحة من خلال وجود تابوت أثري حقيقي داخل الجناح المصري وهو للكاهن بسماتيك أوزير، ونستعرضه كأحد عوامل الجذب، وهو يدخل في نسيج الحكاية المصرية، وفي الشأن الاقتصادي نستعرض كل المشروعات العملاقة وندعوهم للاستثمار في مصر من خلال استعراض منظومة المدن الذكية التي تُبنى، والعاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة العلمين الجديدة وأسوان الجديدة».

مرحباً.. كاهن الخير

يحظى الجناح المصري في إكسبو 2020 بوجود تابوت أثري مصري يلقى المشاهدة الكبيرة من الزوار من كافة الجنسيات العالمية، نظراً لعراقة وتاريخ الكاهن الذي يتواجد في هذا التابوت الأثري، إنه الكاهن «بسماتيك بن أوزير»، والذي عاش خلال فترة نهاية عصر الدولة الحديثة 1069 حتى 1550 قبل الميلاد. صرح الدكتور أحمد مغاوري المفوض العام للجناح المصري بأن الجميل في الكاهن أنه «كاهن خير»، والمصريون القدماء كانوا يؤمنون بالبعث بعد الموت، لذلك تمت تدوين كل أعمال الخير التي قام بها». وتابع: «كل ما دار في حياة هذا الكاهن مدون بلغة قدماء المصريين «الهيروغليفية»، وتابوته ذو الهيئة الآدمية من الخشب الملون، مقسم إلى أجزاء وكل جزء يتناول الكثير من الأعمال التي قام بها». وأضاف: «التابوت ما زال يحتفظ بألوانه الزاهية منذ أكثر من 3500 عام، وتم اكتشافه من خلال بعثة المجلس الأعلى للآثار المصرية في منطقة سقارة».