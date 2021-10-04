«الطوارئ والأزمات»: انتهاء «شاهين»

إبراهيم سليم و«وام» (أبوظبي)

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث انتهاء الحالة المدارية «شاهين»، مؤكدة جاهزية وتأهب جميع الفرق الوطنية والمحلية لمعالجة آثارها لضمان سلامة واستقرار المجتمع.

وأكد الدكتور طاهر البريك العامري، المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدت أمس أن منظومة الطوارئ والأزمات في دولة الإمارات تتسم بجاهزيتها ومرونتها العالية للتعامل مع أية تحديات مهما كانت الظروف المحيطة، وقال: «نزف لجمهورنا الكريم أنه تم تأكيد انتهاء الحالة المدارية (شاهين) مع التأكيد على جاهزية وتأهب جميع الفرق الوطنية والمحلية لمعالجة آثارها لضمان سلامة واستقرار المجتمع».

جاهزية

وأضاف: «نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمجتمع دولة الإمارات بمختلف أطيافه على تجاوبه وتعاونه مع كافة التعليمات الصادرة من الجهات المعنية، والتي تهدف إلى ضمان صحتهم وسلامتهم»، مشيراً إلى أن الأيام السابقة أظهرت مدى الوعي المجتمعي بالإجراءات الاحترازية الخاصة بهذا النوع من المخاطر كما ساهم المجتمع وبشكل كبير في نشر رسائل التوعية ودعم الجهود الوطنية.

وأشاد بجهود كافة الجهات المعنية في المنظومة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وجميع فرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على كافة ما تم اتخاذه من إجراءات استباقية لضمان السلامة، مؤكداً أن جميع الجهات كانت على درجة عالية من الجاهزية والتأهب للتعامل مع الحالة المدارية، كما كانت جميع القدرات الوطنية مسخّرة لأي طارئ.

ولفت الدكتور طاهر البريك العامري إلى أن المنظومة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تعمل دائماً وفق استراتيجية استباقية مبنية على التنبؤ بأسوأ السيناريوهات المتوقعة، وذلك بهدف ضمان جهوزية الجميع وتسخير كافة القدرات الوطنية. وأوضح أنه في الأربع والعشرين ساعة الماضية ولتعزيز الجهد الوطني تم تشكيل فرق محلية للتعافي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك بناءً على توجيهات ورؤى قيادتنا الرشيدة إذ تهدف هذه الفرق إلى وضع الحلول الآنية ومعالجة التحديات، إن وجدت في المناطق المتأثرة بالحالة المدارية «شاهين».

وأضاف أنه: من خلال تشكيل الفرق الوطنية للتعافي نلمس مدى توافق وتناغم جميع الجهات المعنية وذات الاختصاص للتأكيد على أن وحدة الجهود وتضافرها أساس نجاح دولة الإمارات في الاستجابة الوطنية والتصدي للأزمات مهما كانت نوعيتها وسيتم تفعيل هذا الفريق مستقبلاً للتعامل مع تداعيات أية طوارئ طبيعية تتعرض لها الدولة.

وبين أن جميع الجهات المعنية في منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث قامت باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية للتأهب للحالة المدارية، حيث تم عقد 4 اجتماعات للفريق الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المتعلق بالكوارث الطبيعية وبإشراف من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة تطورات الحالة المدارية والتأكد من جاهزية كافة الخطط والاستراتيجيات.

وأضاف: «كما تم تفعيل 8 خطط وطنية و31 خطة محلية بمشاركة 20 جهة وطنية و82 جهة محلية وذلك بهدف تعزيز عمل منظومة الاستجابة للحالة المدارية ولضمان وصول جميع رسائل التوعية والتحذير لمختلف فئات المجتمع تم نشر مختلف الرسائل بأكثر من 19 لغة».

طقس غائم جزئياً

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم طقس غائم جزئياً، مع ظهور بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطب ليلاً والغد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط نهاراً أحياناً، وتصل سرعتها إلى 35 كم/ ساعة والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. فيما يسود طقس صحو إلى غائم جزئياً مناطق الدولة حتى السبت، ومغبر أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، والجو رطب ليلاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية. وتشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.