الرياح توقف الرحلات البحرية من وإلى دلما

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تسببت الرياح الشديدة وسوء الأحوال الجوية بتوقف حركة الملاحة البحرية من وإلى جزيرة دلما، حيث تم وقف جميع الرحلات الخاصة وإبلاغ سكان الجزيرة لتوقف الرحلات سواء الصباحية أو المسائية.

كما دعت بلدية منطقة الظفرة الأهالي وسكان المنطقة إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر في السير على الطرقات، نظراً لتأثر بعض المناطق برياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، ودعت للتواصل على الخط الساخن 993 أو عبر الواتس آب 026788888 في حال وجود تجمع رمال، أو سقوط أشجار، أو وجود أي طارئ.

وحددت بلدية منطقة الظفرة 4 إجراءات رئيسية لضمان أمن وسلامة الأفراد أثناء عملية الغبار، ودعت الأهالي إلى ضرورة تجنب التعرض المباشر للغبار والعوائق الترابية أثناء القيادة وتوخي الحذر، واتباع قواعد السلامة أثناء القيادة، وإغلاق الأبواب والنوافذ لمنع دخول الغبار إلى المباني، ومتابعة نشرات الأحوال الجوية من الجهات الرسمية.

وأعلنت البلدية عن استقبال البلاغات الخاصة بسوء الأحوال الجوية على رقم الطوارئ، والتي تتضمن تجمع مياه الأمطار وسقوط الأشجار، وسقوط أو ميلان أعمدة الإنارة، وسقوط أو ميلان العلامات المرورية.

وفي الوقت ذاته، شهدت أغلب مدن منطقة الظفرة هبوب عواصف رملية متباينة بين الشديدة والمتوسطة والخفيفة تسببت في انعدام الرؤية على بعض المناطق، وخاصة الصحراوية منها، واستمرت الرياح على فترات مختلفة أغلب أوقات النهار.