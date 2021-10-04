« التعليم والمعرفة» تحتفي بمعلمي أبوظبي.. رسائل مديح في صناع أجيال المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بيوم المعلم العالمي 2021 من خلال تكريم ثلاثة معلمين متميزين في أبوظبي تقديراً لتفانيهم في العمل ومساهماتهم القيّمة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرتين جديدتين لتمكين العاملين في القطاع التعليمي من الوصول إلى كامل إمكاناتهم.

وكانت الدائرة قد دعت مديري المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي لترشيح المعلمين المتميّزين لديها، حيث خضعت طلبات الترشيح لعملية تقييم صارمة من قِبل لجنة التحكيم التابعة لدائرة التعليم والمعرفة لاختيار الفائزين الثلاثة الأوائل. واعتمدت لجنة التحكيم على معايير شاملة تغطي مدى التأثير الإيجابي للمعلمين في الفصول الدراسية ومخرجات العملية التعليمية، بالإضافة إلى المزايا التي يتفرّد بها كل معلم عن أقرانه، والأثر الذي أسهم بتحقيقه على المستوى التنظيمي في المدرسة. وتم تنظيم فعاليات تكريم مفاجئة للمعلمين الفائزين في مدارسهم، تخلّلها تقديم الجوائز التكريمية والتذكارية.

وقالت معالي سارة مسلم، رئيسة دائرة التعليم والمعرفة: «ننتهز الفرصة في يوم المعلم العالمي لنُشيد بجميع المعلمين في أبوظبي ونشكرهم على جهودهم الدؤوبة وتفانيهم وشغفهم لبناء أجيال المستقبل. إن توفير نظام تعليمي رائد عالمياً يتطلب وجود كوادر تعليمية تتسم بالعالمية، ونحن فخورن بمستوى المهنية العالية التي يتمتع بها المعلمون الفائزون، حيث أسهموا في إحداث تغيير ملحوظ في حياة طلبتهم والمجتمع المدرسي بشكل عام، وقدّموا نماذج يحتذى بها ألهمت عدداً كبيراً من المواهب اليافعة».

وشملت قائمة المعلمين الفائزين بجائزة يوم المعلم العالمي 2021 ريبيكا فاسكونسيلوس، معلمة صف في أكاديمية جيمس العالمية، وميشيل بينار، معلمة علوم في مدرسة أبوظبي الدولية الخاصة - الفرع الأول، وسانثي جوبيناثان، رئيس قسم ومعلم علوم الكمبيوتر في مدرسة أبوظبي الهندية - الفرع الأول.

من جانبها قالت المعلمة ريبيكا فاسكونسيلوس: «تشرّفت لترشيحي لهذه الجائزة والفوز بها. فهذه الجائزة تمثل شهادة تقديرٍ وتكريم لجميع المعلمين الذين شهدوا عاماً مليئاً بالتحديات وحوّلوها إلى تجربة حياة إيجابية لهم ولطلبتهم والمجتمع المحيط بهم. أعتبر فوزي اليوم من أهم الإنجازات في مسيرتي المهنية، وهو سيدفعني لمواصلة السعي لتحقيق كامل إمكانياتي والوفاء بالتزامي لهذه المهنة النبيلة».

من جانبها، قالت ميشيل بينار: «المعلم الناجح هو الشخص الذي يتحلى بالشغف والتعاطف، ويوازن بينهما لابتكار أساليب جديدة للتواصل مع الطلبة وتحقيق رسالتنا التعليمية. وأود أن أشكر جميع طلبتي الحاليين والسابقين لكونّهم يضيفون السعادة لعملي، ويسهلون عليّ أداء واجبي».

أما سانثي جوبيناثان فقالت: «يجب أن يكون المعلم إنساناً صبوراً ويتمتع بمعارف واسعة تمكّنه من التعامل مع مختلف الطلبة وتشجيعهم لمواجهة تحديات الحياة. وبالنسبة لي فإن التعليم شغف وليس مجرد مهنة وعمل. وأود أن أشكر جميع زملائي المعلمين والإداريين، والذين لم أكن لأتمكن من الفوز بهذه الجائزة من دون دعمهم».

وتضمنت الجوائز تذاكر سفر للفائزين برفقة شخصٍ واحد إلى وجهةٍ من اختيارهم على درجة رجال الأعمال من شركة الاتحاد للطيران، إلى جانب جائزة تذكارية.

وبالتزامن مع هذه المناسبة، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة الخط الساخن المخصص للمعلمين، والذي يوفر قناة اتصال مباشرة لمعلمي المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي لتقديم مقترحاتهم وأفكارهم المبتكرة والحصول على الإجابات الموثوقة لمختلف أسئلتهم المتعلّقة بالقطاع التعليمي.

كما وأصدرت دائرة التعليم والمعرفة دليل المعلمين الجدد الذي يهدف للترحيب بالمعلمين في أبوظبي وقطاعها التعليمي، ومساعدتهم على التعرف على المجتمع المحلي والتأقلم مع نمط الحياة، بالإضافة إلى تعريفهم بنطاق عمل دائرة التعليم والمعرفة ومنظومة التعليم في الإمارة. كما سيحصل المعلمون الجدد على كتيّب قسائم ترفيهي يتيح لهم استكشاف الوجهات الترفيهية والثقافية المختلفة والتعرف على معالم الحياة في أبوظبي.