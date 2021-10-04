13 برنامجاً أكاديمياً تطرحها جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية

أبوظبي (الاتحاد)

طرحت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية 13 برنامجاً أكاديمياً في اللغة العربية والدراسات الإسلامية والفلسفة والأخلاق، وذلك بهدف دعم رؤية الجامعة في تحقيق الريادة في العلوم الإنسانية واللغة العربية والتسامح والتعايش.

كما اعتمدت الجامعة تقديم 100 منحة دولية للطلبة المتميزين سنوياً، إضافة إلى فتح باب القبول والتسجيل للطلبة الراغبين من مختلف دول العالم، بما يتوافق مع الشروط والسياسات المعتمدة لدى الجامعة.

وأكد معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس أمناء الجامعة على أهمية دور الجامعة في العمل على تعزيز البرامج العلمية والثقافية المقدمة للطلبة في العلوم الإنسانية، وذلك من خلال استثمار الإمكانيات التي تتيحها دولة الإمارات لمؤسساتها التعليمية وطلابها.

وأضاف: «تأتي هذه البرامج والقرارات التي طرحتها جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ونحن في عام الخمسين، ترجمة لرؤية مئوية الإمارات، وتفعيلًا للمبادئ العشرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله -، وذلك عبر توفير برامج أكاديمية فريدة تلبي حاجة الفرد والمجتمع والمجال البحثي، وبما يعزز مكانة الجامعة ويدعم خطط التطوير المستقبلية المعتمدة لديها، والتي تسعى للمساهمة في نشر رسالة الإمارات الإنسانية في العالم».