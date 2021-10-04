تعاون بين «زايد العليا» و«سيمنز للطاقة»

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم اتفاقية تعاون مع شركة سيمنز للطاقة بشأن تدريب وتوظيف الطلاب منتسبي المؤسسة لدى الشركة، وذلك بحضور الدكتور محمد راشد الهاملي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء برنامج تدريبي احترافي لعدد من أصحاب الهمم في المجال المهني، وإلى تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، ودعم الجهود الرامية إلى رفع الوعي المجتمعي والمهني لدى أصحاب الهمم وكوادر الشركة.

وقع الاتفاقية عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وعن شركة سيمنز للطاقة خالد بن هادي، نائب رئيس شركة سيمنز للطاقة.

وتتضمن الاتفاقية توفير شركة سيمنز لفرص وظيفية مناسبة للعمل بالشركة للطلاب أصحاب الهمم المرشحين للالتحاق بالبرنامج من قبل مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وقيام المؤسسة بتدريب وتأهيل الكوادر الوظيفية بمختلف درجاتهم ومديري شركة سيمنز على كيفية التفاعل والعمل مع أصحاب الهمم بشكل عام ولاسيما الطلاب المرشحين، لتهيئة البيئة المناسبة لنجاح البرنامج التدريبي.

ورحب عبد الله الحميدان بالتعاون بين المؤسسة وشركة سيمنز، مشيداً بتلك الخطوة الإيجابية من قبل الشركة لدعم مؤسسة زايد العليا وتعزيز جهودها لتوفير خدمات متقدمة لأصحاب الهمم واستثمار مواردها وطاقاتها في بيئة إيجابية لتمكينهم من الناحية التعليمية والوظيفية. وثقافياً واجتماعياً بما يتوافق مع قدراتهم وتطلعاتهم نحو فاعلية الأدوار المجتمعية وتحقيق التنمية الاجتماعية، مشيراً إلى أهمية تلك الخطوة التي تمثل نموذجاً في التعاون المجتمعي الناجح الذي تقوم به مؤسسة زايد العليا، كما أنه يرتبط بتنفيذ المؤسسة للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم ضمن محور التأهيل المهني والتشغيل.

من جهته، قال خالد بن هادي: إننا نؤمن بأنه عبر توفير فرص العمل والبرامج التدريبية لأصحاب الهمم، فإننا نوفر أيضاً فرصاً أيضاً للتعلُم من بعضنا البعض. إن تحقيق المساواة ودمج جميع الأفراد يُمكِّن المجتمعات من النمو والازدهار ويؤدي إلى مناقشات وفرص ونتائج أفضل للجميع.