إرشادات وشروط ممارسة الأنشطة في المدارس الخاصة بالشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص عن عدد من الإرشادات، والشروط التي يجب الالتزام بها عند ممارسة الأنشطة في المدارس من قبل أعضاء الهيئات التدريسية في مختلف المدارس بإمارة الشارقة، وذلك خلال جائحة «كوفيد-19» وللعام الدراسي 2021-2022.

وأشار علي الحوسني مدير هيئة بالشارقة للتعليم الخاص لـ«الاتحاد» أنه مع ظروف وتداعيات الجائحة كان لابد من التعاضد لخدمة أولادنا الطلاب والمؤسسات التعليمية والمجتمع ككل، حيث قدمت الهيئة منصة متابعة «كوفيد-19»، والتي من خلالها ترفع المؤسسات التعليمية يومياً إحصائيات عن حالات الحضور، والتعلم «عن بُعد» والإصابة، والمخالطة بالنسبة للطلاب والعاملين فيها على حد السواء.

وأشار إلى أن الهيئة قامت بتطوير أدلة إرشادية واشتراطات احترازية بهدف ضمان بيئة دراسية آمنة للطلبة والكوادر العاملة على حد سواء، وتقديم التدريب اللازم لفرق «كوفيد-19» المدرسية ليتم تنفيذها في المدارس والحضانات الخاصة بأفضل وجه.

وعلى صعيد الأنشطة المدرسية، فقد تضمنت الشروط التي تم الإعلان عنها مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي أهمية قياس درجة حرارة الطلاب قبل بدء أي نشاط وعدم السماح بدخول أي شخص تزيد درجة حرارة جسمه عن 37.5 درجة مئوية، كما يجب اتباع بروتوكول العزل وفقاً لذلك، كما نوهت الهيئة بضرورة أن تكون هناك مساحة كافية لاستيعاب جميع الطلاب أثناء اتباع توصيات التباعد الجسدي، والحفاظ على مسافة تباعد لا تقل عن متر واحد خلال الأنشطة الخفيفة.

ولفتت الهيئة خلالها إلى أهمية تجنب تجمع الطلاب أو الموظفين في جميع مباني المدرسة خاصة خلال الأنشطة التي تتضمن منافسة وجوائز، ويجب تقليل الاحتكاك بين مجموعات الطلاب إلى الحد الأدنى، بالإضافة إلى ضمان تنسيق دخول وخروج الطلاب من منطقة النشاط المدرسي، وعدم دمج طلاب الفصول المختلفة في نشاط رياضي واحد في أي وقت، باستثناء البطولات والمسابقات التي على مستوى المدرسة.

كما اشتملت الشروط على السماح باستخدام غرف تبديل الملابس وخزائن الأمتعة مع التنظيف المنتظم والتعقيم بعد كل استخدام وتنظيف وتعقيم جميع المواد التي تستخدم في الأنشطة، بالإضافة إلى توافر عدد كاف من المعقمات في جميع مباني الأنشطة المدرسية، مع أهمية تنظيف وتعقيم دورات المياه ومناطق الاستحمام بعد كل استخدام.

وأوجبت الإرشادات بضرورة الالتزام من قبل جميع الطلبة، والذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات وما فوق بارتداء الكمامات في الأنشطة الرياضية المختلفة مثل تمرين الإطالة اليومية، كما يمكن نزع الكمامات في الأنشطة الرياضية متوسطة القوة، والتي تشمل كرة القدم والسلة والطائرة ورياضة الجري وغيرها.