أنابيلا تودع «متلازمة القلب»

منى الحمودي (أبوظبي)

تمكنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» من علاج الطفلة «أنابيلا» البالغة من العمر 3 أعوام والتي تعاني عيباً قلبياً خلقياً معقداً ونادراً، حيث لا يكتمل نمو الجانب الأيسر من القلب، وبالتالي لا يتمكن من ضخ الدم بشكل فعال إلى أنحاء الجسم، وبدلاً من ذلك، يجب على الجانب الأيمن من القلب ضخ الدم إلى الرئتين وبقية أجزاء الجسم بمفرده.

وتفصيلاً، تمت إحالة «سماح اقشير» 31 عاماً والدة «أنابيلا» إلى اختصاصي رعاية الأجنة بعد أن لاحظت الطبيبة النسائية وجود تشوهات في الأسبوع العشرين من الحمل، وبعد سلسلة من الفحوص الطبية، شُخِّصت الحالة بأنها متلازمة القلب الأيسر ناقص التنسج.

وأشار الدكتور نيشانت شاه، استشاري قلب الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية والمشرف على حالة الطفلة، إلى أن «أنابيلا» وُلدت بعملية قيصرية في مارس 2018، ونُقلت على الفور إلى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة استعداداً للانتقال إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية. وفي عمر ستة أيام خضعت لعملية قلب مفتوح استغرقت سبع ساعات وتسمى «نوروود»، وهي نوع من جراحات القلب التي تجرى للرضع المصابين بمتلازمة القلب الأيسر ناقص التنسج. وتضمنت هذه الجراحة المعقدة إعادة بناء شاملة للشريان الأورطي.

وقال: «نجحت أنابيلا الصغيرة في التشبث بالحياة وتعافت جيداً، وبعد سبعة أشهر كانت مستعدة لجراحة القلب الثانية والتي تسمى عملية غلين وبواسطتها يتم إرسال الدم من الجزء العلوي للجسم مباشرة إلى الرئتين، وبهذه الطريقة يجب أن يضخ البطين الوحيد الدم إلى الجسم (وليس الرئتين)، مما يخفف من الضغط عليه».

وأضاف: «قبل أسبوع واحد من عيد ميلادها الثالث، خضعت أنابيلا للجراحة الثالثة والأخيرة لعلاج متلازمة القلب الأيسر ناقص التنسج، وهي عملية تسمى فونتان، يتم من خلالها منع اختلاط الدم المحمل بالأكسجين بالدم الذي لا يحمل الأكسجين، وهي حالة تحدث لمن لديهم هذه المتلازمة».

وأوضح أن متلازمة القلب الأيسر ناقص التنسُّج واحدة من أكثر عيوب القلب تعقيداً عند حديثي الولادة، وهي أصعب مشكلة قلبية يتم التعامل معها مقارنة بباقي مشاكل القلب الخلقية، منوهاً بأنه بصفته مركزاً للتميز في خدمات القلب للأطفال من قبل دائرة الصحة، فإن متخصصي القلب لدى الأطفال وضعوا خطة علاجية مع جداول زمنية محددة، وبحسب الخطة يجب أن يشمل العلاج سلسلة من ثلاث عمليات قلب مفتوح قبل سن الأربع سنوات لاستعادة وظائف الأعضاء، مع تعويض غياب مضخة الجانب الأيسر من القلب.

الطفلة أنابيلا

وقال: «فخور للغاية بالفريق الطبي لأنهم كانوا قادرين على إنجاز كافة العمليات بأمان قبل أن تبلغ أنابيلا الثالثة من عمرها، وأشعر بالفرح لرؤيتها بصحة ممتازة أثناء مراجعاتها الدورية في العيادة».

من جانبها، قالت الدكتورة نوال الكعبي، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مدينة الشيخ خليفة الطبية: «تماشياً مع رؤية (صحة) الهادفة إلى توفير رعاية صحية عالمية المستوى لكافة أفراد المجتمع، فإن فريقنا من الأطباء المؤهلين تأهيلاً عالياً وذوي الخبرة يتابعون ويعالجون أكثر أمراض القلب صعوبة وندرة. نحن نسعد بأن نكون جزءاً من رحلة تعافي الأطفال إلى جانب عائلاتهم وأن نراهم يتمتعون بالصحة والعافية. هذا دليل حقيقي على الرعاية الصحية الشاملة التي توفرها شركة (صحة) للمرضى منذ الولادة وحتى الرشد. ستواصل أنابيلا مراجعاتها الدورية في عيادة القلب في مدينة الشيخ خليفة الطبية مع الفريق الطبي الذي تعرفه وتثق به والذي تابع حالتها من كثب منذ أن كانت رضيعة».

وعبرت سماح اقشير، والدة أنابيلا، عن امتنانها للفريق الطبي في مدينة الشيخ خليفة الطبية، حيث أصبحت أنابيلا تتمتع بصحة جيدة وتمارس حياتها الطبيعية كأي طفلة في عمرها، كما أنها التحقت بالحضانة قبل بضعة أشهر.

وذكرت أنها عاشت حالة من الخوف والقلق عندما أخبرها الطبيب بحالة طفلتها، إلا أنها سرعان ما استجمعت قواها لأنها على علم بأهمية وقوفها إلى جانب طفلتها الصغيرة في هذه الرحلة الصعبة.

رعاية

أشارت والدة الطفلة إلى أن الفريق الطبي في مدينة الشيخ خليفة الطبية قدم رعاية مذهلة طوال فترة علاجها، وقالت: «مازلت أذكر الوقت الذي قضيته في الانتظار خلال العملية الأولى، شعرت بأن الساعات تمضي بلا نهاية، كنت مخدرة تماماً، أحارب كل الأفكار السلبية وأنا أمضي إلى غرفة العناية المركزة بعد انتهاء الجراحة، ولكن عندما لمحت الجراح يلتفت إلينا ويبتسم من جانب سرير أنابيلا شعرت بالارتياح على الفور».