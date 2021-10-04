«صحة أبوظبي» تتسلم جائزة المبادرة الذهبية لفئة «المؤسسة المتميزة»

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي عبدلله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، أن تميز تجربة أبوظبي في الاستجابة لجائحة «كوفيد - 19» وحصولها على الجوائز العالمية المرموقة، في ظل ما يشهده العالم من تحديات صحية استثنائية هو ثمرة لتوجيهات القيادة الحكيمة وجهود طاقم العمل، والشركاء كافة التي وضعت صحة ورفاه جميع أفراد المجتمع على قائمة أولوياتها.

جاء ذلك خلال الحفل الافتراضي الذي تسلم معاليه فيه جائزة المبادرة الذهبية لفئة «المؤسسة المتميزة»، المقدمة من اتحاد المستشفيات العربية، لجهود دائرة الصحة - أبوظبي في التصدي لجائحة «كوفيد - 19».

وأضاف: إن حصول دائرة الصحة - أبوظبي على هذه الجائزة يعزز مكانة أبوظبي أنموذجاً رائداً واستثنائياً يحتذى به في العالم في مواجهتها لـ«الجائحة» وتبعاتها، وأن البنية التحتية الرائدة التي تتمتع بها الإمارة وجاهزيتها الصحية المتميزة كان لها دور كبير في تمكين منظومة الرعاية الصحية في تقديم هذا النموذج الرائد.

وأشاد بالتعاون الوثيق مع الشركاء كافة والذي أسهم في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع من خلال جملة من عناصر الاستجابة الرئيسة، بما في ذلك التنسيق المستمر بين الأطراف المعنية كافة محلياً وعالمياً والاستثمار في تعزيز كفاءات وخبرات العاملين في القطاع، والتقصي الوبائي المستمر، بالإضافة إلى توفير اللقاحات وإدارة عملية التطعيم.

وحصلت الدائرة على أعلى مستوى «متميز» في الفئات الثماني للجائرة والتي تتضمن: الجانب التنظيمي لطاقم العمل الحكومي، ولاسيما في توجيه وتنظيم وإدارة عمل الفرق الصحية بشكل مدروس، وضمان تكامل الأداء، الحوكمة الجيدة والقيادة، المشاركة المجتمعية، التخطيط والإدارة والتوزيع المحكم لعملية التطعيم، السيطرة على العدوى، التدريب والتعليم ودعم وحماية العاملين، بناء خدمات ما بعد جائحة «كوفيد - 19»، والتكنولوجيا المبتكرة.

وأشاد اتحاد المستشفيات العربية بالنهج المتميز الذي خطته دائرة الصحة - أبوظبي للتصدي للجائحة والتغلب عليها، حيث قدمت نموذجاً رائداً على مستوى المنطقة بفضل تفاني فريق عملها وجهودها المتواصلة لضمان تقديم خدمات رعاية صحية ذات مستويات جودة متميزة.