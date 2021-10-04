معرض وملتقى لطب الأشعة بدبي

دبي (وام)

تستضيف دبي فعاليات الدورة السادسة من المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة في الإمارات يوم 10 أكتوبر الجاري ويستمر لثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 48 من أبرز الأطباء والمتحدثين والخبراء في مجال علم الأشعة والتصوير التشخيصي من داخل الدولة وخارجها سيقدمون أفكارهم حول أهم المواضيع من خلال 70 جلسة علمية.

ويستقطب المعرض الذي يناقش مختلف المواضيع المتعلقة بالتطورات العلمية والتكنولوجية في مجال علم الأشعة والتصوير الشعاعي.. نحو ألفي زائر ومشارك من مختلف أنحاء العالم.

وقال الدكتور أسامة البستكي رئيس الملتقى السنوي لطب الأشعة في الإمارات: إن هذا الحدث سيعقد بمشاركة نخبة من رواد طب الأشعة في العالم منهم أساتذة من جامعة «هارفارد» وكلية «مايو كلينيك» للطب في الولايات المتحدة وجامعة لوند في السويد بالإضافة إلى عدد من أبرز المحاضرين من الخبراء والمختصين من السعودية وتركيا ومصر وأساتذة طب الأشعة من جامعة الإمارات ومستشفيات الدولة.. لافتاً إلى أن برنامج المعرض والملتقى سيكون حافلاً بالنقاشات التي تسعى من خلالها شعبة الإمارات لطب الأشعة إلى تعزيز وتسهيل التطور المستمر لطب الأشعة محلياً وإقليمياً.