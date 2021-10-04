«شكاوى الوطني» تستأنف اجتماعاتها

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت لجنة الشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، اجتماعاً لها أمس برئاسة علي جاسم أحمد رئيس اللجنة، واطلعت على (30) شكوى، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة. حضر اجتماع اللجنة مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وحميد علي العبار الشامسي، وسمية عبدالله السويدي، وعائشة رضا البيرق. وقال علي جاسم: إن اللجنة اطلعت على 30 شكوى واردة للمجلس، وعلى ردود بعض الجهات ذات العلاقة بالشكاوى المعروضة واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، وقررت حفظ 12 شكوى لعدم استيفائها لشروط تقديم الشكاوى، كما وجهت بمخاطبة عدد 8 جهات معنية بالشكاوى، وتم إنهاء 4 شكاوى نظرا لتعاون واستجابة الجهات لمقدمي الشكوى.

وتختص لجنة الشكاوى ببحث الشكاوى الواردة إلى المجلس، وبمتابعتها مع الجهات ذات الصلة، وتلقي الإجابات اللازمة عليها.