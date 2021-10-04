«شرطة دبي» و«توعية ورعاية الأحداث» يهنئان السلك التعليمي

دبي (الاتحاد)

هنأ معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، منتسبي وزارة التربية والتعليم، بمناسبة يوم المعلم العالمي، والذي يصادف الخامس من أكتوبر في كل عام، وشكر معاليه جهودهم المبذولة خلال جائحة «كورونا» والتطورات الكبيرة في التعليم «عن بُعد»، بفضل الكفاءات التدريسية التي تعول عليها الدولة لتحقيق خططها التعليمية، مشيراً إلى أن المعلم هو الركيزة والداعم الأساسي في التربية والتعليم، وتحقيق أجيال سوية بعيدة عن براثن الانحراف والجريمة، وتنشئة أجيال مهيأة خلقاً وعلماً ومعرفة.

وأضاف الدكتور محمد مراد عبدالله أمين السر العام للجمعية، مهنئاً بهذه المناسبة جميع منتسبي السلك التعليمي: «إن المعلم يجسد بعلمه وخبراته حجر أساس لتحقيق التعليم المنشود والوصول بالمدرسة الإماراتية إلى أرفع الدرجات»، مشيراً إلى أن المعلم يشعل شغف الدافعية في طلابه، ويبث السعادة والإيجابية في المجتمع، ويسهم في نشر الخير والعطاء من خلال دوره في التربية والتعليم.

من جانبه، هنأ العقيد علي خلفان المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في «شرطة دبي»، جميع منتسبي السلك التعليمي: نحن على ثقة تامة بقدراتكم العالية وعزيمتكم وإخلاصكم في تحقيق طموحات قيادتنا الرشيدة بالارتقاء بالمدرسة الإماراتية، فأنتم قادة التغيير وصناع النجاح.

وختاماً، تم تكريم كل من عبدالله علي عيسى وحسين درويش صالح آل رحمة ومحمود محمد الحميد، كما تم تكريم بدرية عبدالله الياسي وزهرة موسى البلوشي ومنى عبدالله النجار وفاطمة حسين العطار، حيث قدمت القيادة العامة لشرطة دبي وجمعية توعية ورعاية الأحداث دروعاً وهدايا تذكارية لهم نظير تعاونهم مع المبادرات والأنشطة التوعوية خلال أزمة «كورونا».