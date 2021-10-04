شرطة رأس الخيمة ترصد لوحات المركبات المخفية

رأس الخيمة ( الاتحاد)

أطلقت إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، حملة مرورية توعوية لرصد لوحات أرقام المركبات التي تحمل لوحة أرقام واحدة، والمركبات ذات لوحات الأرقام المشوهّة أو غير الواضحة التي تم طمس أو إخفاء بياناتها.

وأوضح العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، بأنه تم إطلاق هذه الحملة لرصد مدى وضوح ( لوحات أرقام المركبات ) ومخالفة كل من يخرج عن التطبيق والالتزام باللوائح المرورية، وفقاً لنص قانون المادة رقم (27) من قانون السير والمرور النقطة (ب)، والتي تنص على تغريم عدم وضوح لوحات المركبات، بغرامة مالية قدرها 400 درهم، وذلك منعاً لإخفاء بيانات لوحات المركبات بطرق احتيالية، تصعب من قراءة ورصد بياناتها مع عدم إمكانية تمييز تصنيفها من حيث الفئة والمصدر، داعياً السائقين إلى عدم تغطية لوحات المركبات أو إخفاء بياناتها بأي شكل من الأشكال، محذراً السائقين من تجنب تعليق جسم أعلى اللوحة فيخفي بياناتها مثلاً كتعليق دراجة هوائية خلف المركبة تغطي لوحة الأرقام الخلفية، فتعرضهم للمساءلة، وبالتالي المخالفة القانونية واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.