وجهت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد الشكر إلى الولايات المتحدة الأميركية بسبب ما وصفته بالهدية الثمينة المتمثلة في 8 ملايين جرعة من لقاحات «كورونا» إلى الشعب المصري.
وقالت هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، مع السفير الأميركي بالقاهرة جوناثان كوهين، إن مصر استقبلت 1.6 مليون جرعة من لقاح «فايزر» من الولايات المتحدة من هدية قيمة تبلغ 8 ملايين جرعة من لقاحي «فايزر» و«مودرن»، موضحة أنه من المقرر استقبال كامل الكمية بنهاية الشهر الجاري.
وأوضحت وزيرة الصحة المصرية أن هذه الهدية ثمينة ليست فقط لقيمتها المالية، ولكن رسالة إيجابية من الحكومة الأميركية إلى الشعب المصري، موضحة أن هناك علاقات طيبة وقوية بين القاهرة وواشنطن خلال أزمة «كورونا».
وذكر هالة زايد أن الموجة الرابعة لفيروس «كورونا» تشهد أقل عددٍ من الوفيات في أي موجة سابقة نظراً لحصول كبار السن على اللقاحات، موضحة أن استقرار الوضع الوبائي منذ 10 أيام، وأنه إذا مر شهر أكتوبر دون ارتفاع كبير سيبدأ انحسار الموجة.
من جانبه، قال السفير الأميركي بالقاهرة جوناثان كوهين، إن اللقاحات التي قدمتها بلاده إلى مصر تأتي من خلال مبادرة «كوفاكس»، مؤكداً أن مصر على رأس أولويات الدول المتلقية للقاحات «فايزر» من أميركا.
وأضاف أن هذه اللقاحات ستساعد في حماية المصريين من الـ«كورونا»، ومنع انتشار سلالات جديدة خطيرة من الفيروس، مشيراً إلى أنه تم تقديم 6 ملايين جرعة إلى مصر ضمن مبادرة «كوفاكس»، وهناك المزيد من اللقاحات التي ستصل إلى مصر من أميركا خلال الفترة المقبلة.
ووجه السفير الأميركي بالقاهرة الشكر إلى مصر لتقديمها الدعم بالمستلزمات الطبية لبلاده عندما كانت تواجه أزمة بسبب فيروس «كورونا» في ربيع 2020.