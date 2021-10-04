توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً. وقال المركز، في نشرته اليومية، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند 12:52 والمد الثاني عند 00:17 والجزر الأول عند الساعة 18:12 الثاني عند الساعة 06:52. وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند 08:51 والمد الثاني عند 21:11 والجزر الأول عند الساعة 15:06 والجزر الثاني عند الساعة 03:13.