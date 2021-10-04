حاكم عجمان يطلع على خطط واستراتيجية وزارة الداخلية

اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمكتبه بديوان الحاكم اليوم بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، على خطط وبرامج واستراتيجية وزارة الداخلية في كافة المجالات الأمنية وجهودها في تقديم خدمات ذات مستوى عال من الجودة ترضي المتعاملين مع الأجهزة الأمنية بالدولة عامة وإمارة عجمان خاصة. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم عجمان سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، الذي قدم لسموه نبذة مختصرة حول برامج واستراتيجية العمل في كافة أجهزة الوزارة المستقبلية لتدعيم العمل الأمني وترسيخ مفهوم الأمان والاستقرار من خلال التوسع في إعداد برامج أمنية وتنظيم المزيد من الحملات التوعوية في كافة المجالات الأمينة، وضرورة وجود خدمات متميزة، سواء في المجال الأمني وغيرها من القطاعات في وزارة الداخلية. وثمن سموه ما يتم تنفيذه من برامج وخطط حيوية من قبل وزارة الداخلية والتي يرجع الفضل فيها لتوجيهات القيادة الحكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات الذين يولوا اهتماماً كبيراً بأهمية أمن الإنسان والمجتمع وتقديم أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين. وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان خلال اللقاء بالجهود التي يبذلها المسؤولون في وزارة الداخلية وفي مقدمتهم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الذي يولي اهتماماً بتدعيم الأجهزة الأمنية بما تحتاجه من معدات وكوادر بشرية والعمل من أجل الأمن والاستقرار. وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المبادرات الخدمية والتوسعات في الأجهزة الأمنية من حيث البنى التحتية أو المعدات والكوادر البشرية التي تعمل على خدمة المواطنين والمقيمين لإرضاء المتعاملين وإسعادهم مع هذه الأجهزة. واستمع سموه من وكيل وزارة الداخلية إلى الخطط والبرامج التي تقوم بها وزارة الداخلية وفق أحدث الأساليب المتبعة عالمياً للحد والسيطرة على القضايا الأمنية، سواء كانت مرورية أو غيرها. وقال وكيل وزارة الداخلية: إن توجيهات صاحب السمو حاكم عجمان تؤكد دائماً على ضرورة ترسيخ مفهوم الأمن والأمان والاستقرار لكافة المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات. حضر اللقاء.. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، وسعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، والشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وسعادة أحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب ولي العهد، وسعادة طارق بن غليطة مدير مكتب حاكم عجمان وعدد من كبار المسؤولين.