أمين عام "الوطني الاتحادي": إكسبو 2020 رسالة أمل وتفاؤل من الإمارات للعالم

أكد الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي أن إكسبو 2020 يمثل رسالة أمل وتفاؤل ترسلها دولة الإمارات للعالم مع دخولنا مرحلة التعافي من جائحة "كوفيد - 19".

وقال إن الإمارات تؤكد للعالم خلال تنظيمها لهذا الحدث الدولي أنه قد حان وقت تواصل العقول لصناعة المستقبل واقتناص الفرص.. مشيرا إلى أن المجلس الوطني الاتحادي حريص على التواجد بفعالية خلال هذا الحدث العالمي سواء من خلال أعضائه أو ضيوفه أو زواره من خارج الدولة ومن البرلمانات المختلفة.

وأشار إلى أن إكسبو 2020 دبي فرصة مثالية للعالم من أجل تواصل العقول المبدعة لصناعة مستقبل مبهر للبشرية جمعاء.. مؤكدا أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون الدولي بين الجميع.

وأضاف أن دولة الإمارات تؤمن بأن التواصل مهم للغاية كما أنه يسهم في ترسيخ قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر التي تحرص الدولة على نشرها في العالم أجمع.