بيئة أبوظبي: فقدان التنوع البيولوجي يؤثر على خدمات النظم البيئية للبشرية

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، على أهمية حماية التنوع البيولوجي للمساعدة في الحفاظ على توازن النظم البيئية الطبيعية.

وقالت الظاهري خلال مشاركتها بحلقة نقاشية في جناح الاستدامة التي أقيمت في أسبوع تغير المناخ ضمن سلسلة المجلس العالمي في «إكسبو دبي 2020»: «الطبيعة عبارة عن شبكة معقدة، وأنظمتها البيئية، المتنوعة بشكل ملحوظ، تجعل من الممكن للبشر العيش على الأرض من خلال خدمات النظام البيئي التي تقدمها. فالطبيعة توفر المياه النظيفة، وتنظم المناخ، وتدعم تلقيح المحاصيل وتشكل التربة، والأهم من ذلك أنها تغذي أجسادنا وأرواحنا، وتمنحنا الغذاء، والترفيه، والعلاج، وحتى الروحانيات. لذلك، من الضروري بالنسبة لنا أن نحافظ دائمًا على الطبيعة والتنوع البيولوجي لكي تزدهر البشرية.»

وأضافت: «نظرًا لأننا نتعدى أكثر على موائلنا الطبيعية، فإننا لا نقترب منها، بل إننا في الواقع نزيد من ابتعادنا عن الطبيعة. وبسبب الأنشطة البشرية، يمكن أن ينقرض ما يقرب من مليون نوع من الحيوانات والنباتات قريبًا، مما يؤدي إلى سلسلة من النتائج غير المتوقعة. كما تؤثر استجابات الطبيعة لتدخلاتنا المتزايدة حالياً في مجتمعات بأكملها على نطاق وتواتر غير مسبوقين، من حرائق الغابات إلى الأوبئة العالمية وغزو الحشرات».

وسلطت الظاهري الضوء على أهمية الركائز الأربع للتنمية المستدامة وهي كوكب الأرض، والإنسان، والفائدة، والمبادئ.

وقالت: «هناك الكثير من عوامل التشتيت التي تمر بأعيننا على الشاشات الصغيرة التي نحتفظ بها أمامنا، لدرجة أننا ننسى أن ننظر إلى الأعلى ونستمتع بجمال الطبيعة لأنها تنقرض من حولنا. فمعدل انقراض الأنواع الآن أسرع بـ 10000 مرة مما كان عليه في الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى الأنشطة البشرية. وتشير التقديرات إلى أن نوعًا واحدًا ينقرض كل خمس دقائق. وفي هذا الإطار، ففي المتوسط، يقضي الأشخاص 144 دقيقة يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي. خلال ذلك الوقت، يختفي 28 نوعًا من على كوكب الأرض».

وأوضحت الظاهري أن الهيئة انتهت مؤخرًا من رسم خرائط شاملة للموائل الطبيعية البرية والبحرية، وتحديد استخدامات الأراضي والغطاء الأرضي لإمارة أبوظبي، باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، وكذلك المسوحات الميدانية التي تتيح لنا تحديد توزيع جميع الموائل في الإمارة. وقد ساهمت هذه الخرائط في مساعدة الهيئة في تحديد المناطق التي تحتاج إلى الحماية، حيث يتم ترتيب الموائل البرية والبحرية وفق منهج تصنيف بياني متكامل، وتسهم هذه المجموعة من البيانات الموثوقة في اتخاذ قرارات بيئية أكثر دقة وقابلة للقياس. كما تستخدم الهيئة بيانات الأقمار الصناعية للاستشعار عن بُعد والطائرات من دون طيار والذكاء الاصطناعي لرسم خرائط جودة التربة.

كما طورت هيئة البيئة - أبوظبي خمس خطط عمل للحفاظ على ثمانية من أنواع النباتات المهددة في أبوظبي وسبعة موائل برية هامة، بما في ذلك شجرة الغاف، ونبات الغضا، واثنين من أنواع أشجار السمر، والنباتات المهددة بالانقراض في جبل حفيت.

بالإضافة إلى ذلك، قامت الهيئة بزيادة الإنتاج في مشتل النباتات المحلية التابع للهيئة الذي يضم أكثر من 73 نوعاً من الأنواع النباتية المحلية، والذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 500,000 شتلة سنوياً. كما تعمل هيئة البيئة - أبوظبي على تطوير مركز أبوظبي للمصادر الوراثية النباتية، بطاقة إجمالية تصل لأكثر من 20000 عينة من البذور. كذلك قامت الهيئة بإطلاق مشروع نثر ما يزيد على مليون بذرة لنباتات برية محلية لمجموعات مختارة من الأنواع النباتية البرية في أربع مناطق محمية، كما قامت بإعادة تأهيل الموائل الطبيعية الجبلية في متنزه جبل حفيت الوطني، وزراعة أنواع نباتية محلية من أشجار الغضف والشوع والخنصور، والتي تعتبر من الأنواع المهددة والمتناقصة في بيئاتها الطبيعية المحصورة في جبل حفيت.