"الشارقة للضمان الاجتماعي": معاش بنسبة 100% لمن أكمل مدة اشتراك 35 عاماً

قال صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي إنه يقوم بصرف المعاش كاملا للمشتركين وفق حالات تناولها القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة والتي نظمت أوجه صرف واحتساب قيمة المعاش.

ويحدد القانون مفهوم التأمين الاجتماعي والمخاطر المهنية والاجتماعية والمخاطر التي يغطيها النظام بجانب مراحل تطوير الحماية التأمينية ومظلة التأمين الاجتماعي وخصائص النظام حيث يستحق المؤمن عليه المعاش بنسبة 100 بالمائة من راتب حساب المعاش من أكمل مدة اشتراك 35 عاماً وهي ميزة في قانون الضمان الاجتماعي .

وأكد محمد عبيد راشد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة يتميز عن غيره من مختلف القوانين التي تتلاقى مع طبيعة مواده في أنه يراعي مختلف الحالات المؤمن عليه ويسعى في تأمين فرص الحياة الكريمة واللائقة بعد انتهاء فترة العمل تحت أي ظرف كان.

وأشار إلى وجود عناصر أساسية لتحديد صرف الحقوق التأمينية ومنها مدة الاشتراك حيث يحُسب المعاش بواقع 60 بالمائة عن مدة الإشتراك المحسوبة في الصندوق لمن أتم مدة اشتراك 15 عاما ويستحق معاشاً بنسبة 100 بالمائة من أمضى مدة اشتراك 35 عاماً.

وأكد الشامسي أن مدة الاشتراك من العناصر المهمة في احتساب الحقوق التأمينية في صرف المعاش حيث يُصرف المعاش بنسبة 100 بالمائة في حالة بلوغ المؤمن عليه مدة اشتراك 35 عاما وفي حالة الوفاة أو العجز الكلي أو عدم اللياقة الطبية للخدمة ويثبت ذلك بمعرفة اللجنة الطبية العليا للتقاعد وكذلك انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة نتيجة لإصابة العمل.









