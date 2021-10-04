172 جنسية زارت "إكسبو".. استعدادات لمواجهه الزيادة المضطردة في عدد الزائرين

حسام عبدالنبي (دبي)

ارتفع عدد الجنسيات التي زارت إكسبو 2020 دبي" إلى 172 جنسية خلال الأيام الأولى لبدء الحدث العالمي، فيما أكدت إدارة المعرض خلال إحاطة إعلامية اليوم أنه لا مخاوف من تأثر فعاليات المعرض بإعصار شاهين في سلطنة عمان حيث يتم التنسيق مع "الارصاد الجوية" لمتابعة الموقف أولاً بأول.

وقال محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي ونائب رئيس الاتصال في "إكسبو 2020 دبي" إن البنية التحتية للمعرض قوية والقدرة الاستيعابية للموقع كبيرة وهناك استعدادات دائمة لمواجهه أية زيادة في عدد الزوار لاسيما مع تحسن الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الأيام الأولى من المعرض شهدت اقبال على عدد محدد من أجنحة الدول خاصة الجناح الإماراتي، وهناك خطة لتحريك الجمهور ومنحة الفرصة لزيارة أجنحة الدول المختلفة.

ورداً على سؤال لـ "الإتحاد" عن عدد الزوار وعدد الطلاب خلال الأيام الأولى للمعرض، أجاب الانصاري، بأن هناك زيادة مضطردة في عدد الزائرين وسيتم اعلان تقرير اسبوعي مفصل عن عدد الزائرين وجنسياتهم وغير ذلك من التفاصيل كل يوم أثنين.

ومن جهتها قالت شونا ماكفي، نائب رئيس الاتصال في إكسبو 2020 دبي" إن المعرض سيشهد اليوم عدد كبير من الفعاليات لجذب الزائرين حيث سيتم الاحتفال باليوم الوطني الأوكراني، برفع العلم في ساحة الوصل ثم جولة في الجناح الأوكراني وعروض فلكلورية من أكاديمية الأوركسترا الوطنية ثم عرض خاص في قبة الوصل احتفالا بهذه المناسبة، مؤكدة أن إدارة المعرض تحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من جائحة كوفيد -19".