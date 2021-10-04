موزة بنت مبارك آل نهيان: مكانة المعلم مرموقة في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة على أهمية المكانة المرموقة التي يحظى بها المعلم في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» أولى المعلم كل الاهتمام والرعاية وهيأ له البيئة التي تمكنه من أداء مسيرته في خدمة الوطن وبناء الأجيال، وهو نهج تواصل السير عليه قيادتنا الرشيدة التي مكنت المعلم ودفعت به إلى صدارة المجتمع تقديراً وامتناناً لرسالته التي ينهض بها ودوره الوطني.

وأشارت إلى أن القيادة الرشيدة وفرت للمعلم البيئة المحفزة على الإبداع والريادة في أداء رسالته عبر التأهيل الأكاديمي المتخصص الذي يحظى الطالب عند التحاقه بكليات التربية في الدولة ثم عند استقطابه للعمل في مهنة التدريس بالإضافة إلى رصد المزايا المادية والمعنوية التي تمكنه من أداء رسالته بكفاءة وفعالية، وتوفير أرقى الممارسات العلمية والعملية في التدريب والتعليم المستمر بما يجعل المعلم يواكب التطور التقني والتكنولوجي في مهنته والذي نشهد من خلاله كل يوم تغيراً في طرق وأساليب التدريس وغيرها من المتغيرات التي تؤهل الجهات المهنية المعلم لمواكبتها.

وأكدت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك على الامتنان الكبير الذي يكنه المجتمع للمعلم خاصة خلال الفترة الاستثنائية التي شهدها العالم خلال تفشي جائحة كوفيد 19، وما استتبعُها من استمرارية الأعمال والتعليم عن بعد، وهي الفترة التي جسد فيها المعلم صورة جديدة تُعلي من مكانته وعطاءه في المجتمع.

وأشارت إلى أن مؤسسة المباركة حرصت منذ انطلاق مسيرتها على ترسيخ هذه المكانة عبر مجموعة من البرامج والدورات التنفيذية والتوعوية التي تسلط الضوء على رسالة المعلم وإسهاماته في بناء الأجيال، وهو ما كان له أكبر الأثر لدى مختلف الشرائح الطلابية والشبابية المشاركة في هذه البرامج.

وقالت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك: إن التطور العلمي الذي يشهده العالم في جميع المجالات يتطلب من جموع المعلمين مواكبته علمياً وعملياً حيث تتغير أدوار المعلم بتغير وتطوير التقنيات الحديثة التي باتت تشكل أحد الركائز الأساسية لبيئة التعلم، وهو ما يستدعي من الجامعات والمعاهد العلمي المتخصصة طرح برامج علمية تطبيقية تعزز من الأدوار المنوطة بالمعلم وتمكنه من المهارات اللازمة لمواكبة العصر والارتقاء بطرق وأساليب التدريس والتميز والإبداع في تقديم محتوى معرفي يفتح أمام الطالب آفاقاً واسعة للريادة خلال الخمسين المقبلة.