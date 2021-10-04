«خليفة التربوية»: المعلم ركيزة التنمية الوطنية للخمسين المقبلة

أبوظبي (الاتحاد) أكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية على أهمية الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم والذي يجسد فيه العالم الامتنان والعرفان للمعلمين في مختلف أنحاء العالم لما يقومون به من رسالة ويؤدونه من واجب في بناء الأجيال المقبلة.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً أولت المعلم كل الرعاية والاهتمام وهيأت له البيئة المحفزة على الإبداع والتميز والريادة، وجعلت من المعلم أحد الركائز الأساسية لأجندة التنمية الوطنية عبر العصور، وذلك إيماناً بدور المعلم وعطائه الوطني في صقل الشخصية الطلابية المعتزة بهويتها الوطنية وقيمها الأصيلة، والمتطلعة دائماً إلى مواكبة العصر، كما يجسد المعلم أحد الأسس التي تستند إليها مبادئ وثيقة الخمسين وذلك بالنظر إلى رسالته الوطنية والتي من خلالها يساهم في بناء المعرفة للنشء والشباب ومختلف شرائح المجتمع.

ولفتت إلى أن جائزة خليفة التربوية حرصت منذ انطلاق مسيرتها قبل 15 عاماً على طرح مجالات وفئات تعزز الإبداع والابتكار والتميز لدى جموع المعلمين في مختلف المراحل الدراسية، وهو ما ساهم في ترسيخ ثقافة التميز في الميدان التعليمي والأكاديمي لدى المعلمين وأعضاء هيئات التدريس الذين حصدوا الجائزة في دوراتها المختلفة وسجلوا تميزاً انعكست آثاره الإيجابية على الميدان التعليمي.





