منصور بن محمد يترأس اجتماع مجلس دبي لأمن المنافذ

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، أن منظومة الأمن المتكاملة في دبي تسير وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لاسيما فيما يختص بتعزيز الإمكانيات الأمنية للإمارة، وبما يُسهِم في تحقيق الأمن والأمان للمجتمع، كذلك الإسهام في تطوير وحماية المنافذ الحدودية، وذلك من خلال رفع مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وتبادل المعارف والخبرات والتجارب والممارسات فيما بينها.

كما أكد سموه الدور المؤثر الذي يضطلع به مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية ليكون الجهة المرجعية التي تُمثِّل الجهات الحكومية المعنية بالإشراف على المنافذ الحدودية، ودوره في تعزيز تنفيذ الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي فيما يختص بأمن المنافذ الحدودية، والارتقاء بأداء الجهات الحكوميّة المعنية بالإشراف على المنافذ الحدودية وصولاً بها إلى أعلى المستويات، وضمان تنافسيّتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

منصور بن محمد خلال الاجتماع (وام)

جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الاجتماع الأول لمجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، والذي عقد في أبراج الإمارات، بحضور الفريق محمد المري، نائب رئيس المجلس، والشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم، واللواء عبيد مهير بن سرور، واللواء أحمد محمد بن ثاني، وجمال الحاي، وإبراهيم حسين أهلي، ود. عبد الله بو سناد، ومحمد اللنجاوي، وأمين عام المجلس عمر العديدي.

ونوّه سموه بأهمية المسؤولية الملقاة على عاتق المجلس وما تستدعيه من مضاعفة الجهود في سبيل تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مواكبة مسيرة البناء والتطوير التي تشهدها إمارة دبي، كما أثنى سمو رئيس مجلس دبي على جهود الدوائر الحكومية والجهات المعنية الممثلة في المجلس ودورها في الوصول إلى غاياته.

وقد ناقش المجلس في اجتماعه الأول، الأهداف المنشودة خلال المرحلة المقبلة وآليات التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية في مجال أمن المنافذ الحدودية على الصعيد المحلي والاتحادي، واستعرض الاجتماع المهام الموكلة لكل من أعضائه وأسلوب القيام بها على الوجه الأكمل وفق الأسس والقواعد والأطر التي ستنظم عمل المجلس.

اختصاصات المجلس

يختص مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية برسم السياسة العامة والخطط الاستراتيجية لإمارة دبي في شأن المنافذ الحدودية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقديم الرأي والمشورة لحكومة دبي بشأن أمن المنافذ الحدودية، وإعداد استراتيجية شاملة في هذا الشأن، ورسم السياسة العامة لها، والتي يُراعى فيها أهداف وخصوصية كل منفذ حدودي، واقتراح التوصيات اللازمة لدعمها وتطويرها، وكذلك الإشراف على تنفيذ السياسة العامة والخطط الاستراتيجية المعتمدة لأمن المنافذ الحدودية بما يتواءم مع التوجهات العامة على مستوى الدولة، وإصدار القرارات اللازمة لضمان تنفيذها بالأسلوب الأمثل.