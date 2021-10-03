شخبوط بن نهيان يستقبل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبي

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، معالي جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي.

ورحب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان بمعالي بوريل، الذي يزور البلاد للمشاركة في المنتدى العالمي للسياسات، مؤكداً حرص دولة الإمارات على العمل مع الاتحاد الأوروبي في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مكافحة التطرف والتغير المناخي. من جانبه، أشاد معالي بوريل بجهود دولة الإمارات ودورها في عمليات الإجلاء الأخيرة من أفغانستان. وناقش الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية، بما في ذلك التطورات في القرن الأفريقي.