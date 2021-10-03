شخبوط بن نهيان يستقبل وزير خارجية ليبيريا

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، معالي دي ماكسويل ساه كيمايه، وزير خارجية جمهورية ليبيريا، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي.

وأشاد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، خلال اللقاء، بالتقدم الكبير في العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية ليبيريا، مؤكداً وجود العديد من الفرص لتطويرها وتعزيزها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات. ونقل معاليه تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى معالي كيمايه، وتمنياته لحكومة وشعب ليبيريا بالمزيد من التقدم والازدهار في المجالات كافة. من جانبه، أشاد معالي كيمايه بالعلاقات التي تجمع بين دولة الإمارات وليبيريا، كما تقدم بالشكر لدولة الإمارات على دعمها المتواصل للحكومة والشعب الليبيري، ولاسيما على الصعيدين التنموي والإنساني. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، ويعود بالنفع على شعبيهما.