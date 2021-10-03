شخبوط بن نهيان يستقبل الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية

أبوظبي (وام)

كما استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، لويز موشيكيوابو الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية. وأعرب معاليه، خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي، عن تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون مع المنظمة وأعضائها من الدول الناطقة بالفرنسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. ومن جانبها، استعرضت موشيكيوابو جهود المنظمة الدولية للفرنكوفونية في القارة الأفريقية، وخاصة في ما يتعلق بتحسين الفرص المتاحة أمام الشباب وحمايتهم من التطرف والإرهاب. وعقب اللقاء، وقّع معالي الشيخ شخبوط آل نهيان وموشيكيوابو على مذكرة تفاهم بين حكومة الإمارات العربية المتحدة والمنظمة الدولية للفرنكوفونية.