مفوض جناح الفلبين: «إكسبو 2020» يؤسس للاقتصاد المعرفي

دبي (وام)

أكدت روسفي جايتوس الوزيرة المساعدة في وزارة التجارة والصناعة الفلبينية والمفوض العام المناوب للجناح الفلبيني في «إكسبو 2020 دبي» أن هذا الحدث العالمي يسهم في تأسيس نموذج للاقتصاد المعرفي المبدع والخلاق في العالم أجمع، مشيرة إلى أن دولة الإمارات نموذج عالمي ملهم للإبداع والابتكار وتبني الاقتصاد القائم على المعرفة من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وقالت: إن «إكسبو 2020 دبي» الذي يحظى بمشاركة نحو 192 دولة يسهم في ترسيخ دعائم ومقومات الاقتصاد المعرفي والتكنولوجي والتقني، بالإضافة إلى دوره المهم في تحفيز نمو الاقتصاد العالمي. وأضافت: «نشهد الآن تعاظماً كبيراً لدور الاقتصاد المعرفي القائم على الإبداع والابتكار، فنحن الآن لا نتحدث وحسب عن النمو الاقتصادي الذي يرتكز على الصادرات من البضائع والمنتجات وغيرها، وإنما الاقتصاد القائم على تبادل المعرفة والأفكار الخلاقة والعقول المبدعة والخدمات التقنية المتقدمة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة». وبينت أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأول للفلبين في منطقة الشرق الأوسط ومن الأسواق المهمة للتجارة والاستثمار على مستوى العالم، مؤكدة أن «إكسبو 2020 دبي» يوفر منصة مثالية من أجل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات والفلبين، وتطوير التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الصعد. وأضافت أننا من خلال مشاركتنا في «إكسبو 2020 دبي» نسعى إلى تعزيز شراكتها التجارية مع دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام في القطاعات الحيوية. وأوضحت أن رسالتنا من خلال مشاركتنا في «إكسبو 2020» أن الفلبين دولة متقدمة وعصرية وتتطلع من خلال الوجود في هذا الحدث العالمي إلى تبادل الأفكار المبدعة، وخلق المزيد من الفرص من أجل تعزيز التعاون بين الدول.