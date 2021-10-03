وزير التجارة الأسترالي يفتتح جناح بلاده في «إكسبو 2020 دبي»

دبي (وام)

افتتح دان تيهان وزير التجارة والسياحة والاستثمار الأسترالي جناح بلاده في «إكسبو 2020 دبي»، بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لـ«إكسبو 2020 دبي». وقال دان تيهان وزير التجارة والسياحة والاستثمار الأسترالي: «ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة في (إكسبو 2020 دبي) مذهل خاصة في هذه الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة (كوفيد - 19)؛ لذا نحن سعداء جداً بمشاركتنا في هذا الحدث الرائع، وما يمثله جناحنا اليوم هو أمر استثنائي، حيث إنه يحكي قصة ثقافة غنية بالابتكار الفريد، كما أنه يصور للجمهور ما وصل إليه شعبنا اليوم، ويجسد هذا الجناح قلب الشعب الأسترالي وروحه بكل صدق». وأضاف تيهان: «إن السماء هي الحد لطموحاتنا عندما يتعلق الأمر بمستقبل بلدنا، لهذا حمل الجناح الأسترالي رسالة «حلم السماء الزرقاء»، فنحن نواصل الحلم مع تمتعنا بمكانة مرموقة ومتقدمة بين دول العالم، ونسعى لجعل كل مواطن أسترالي فخوراً بما وصلت إليه بلادنا، بالإضافة إلى حث كل دولة أخرى في العالم لتكون فخورة بأنها جزء من نمو أمتنا». ومن جانبها، قالت معالي ريم الهاشمي: «حلم السماء الزرقاء هو موضوع يجسد تماماً تلك الروح الأسترالية الغنية بالحيوية والابتكار، فهي بلاد تعيش من أجل المستقبل مع مراعاة الماضي دائمًا».

وأضافت: «تعمل أستراليا على تحقيق إنجازات لا حصر لها من التنمية الثقافية والعلمية والاجتماعية، ابتداءً من الرياضة والترفيه على المستوى العالمي إلى الربط بين تقاليد السكان الأصليين واستكشاف الفضاء، وإلى مدن المستقبل التي تندمج فيها شرائح المجتمع المختلفة، وتحقيق التعددية والاستدامة، وسيكون لأستراليا دور مهم في الحوار العالمي حول مستقبلنا المترابط والمتصل». ويأخذ الجناح الأسترالي الواقع في منطقة التنقل زواره في رحلة استثنائية، حيث يستعرض عجائب أستراليا الطبيعية وخبراتها المبتكرة، وتاريخها الثقافي المتنوع، من خلال تكنولوجيا مبهرة، وشاشات عرض تحكي قصة شعب وثقافة امتدت على مدار ستين ألف عام.