جميلة المهيري ترافق الطلبة في رحلة مدرسية

دبي (الاتحاد)

رافقت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عدداً من طلبة مدرسة الثاني من ديسمبر في أولى رحلات المدارس الحكومية إلى إكسبو 2020. وقد استقلت معاليها الحافلة المدرسية برفقة الطلبة لتشاركهم الرحلة المميزة والاستثنائية، بغية تعزيز وعي الطلبة بأهمية الحدث والتعرف على ما يشتمل عليه إكسبو من مواضيع سيكون لها تأثير كبير على مستقبلهم.

وكان في استقبال معالي جميلة المهيري والطلبة المرافقين لها معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لـ «إكسبو 2020 دبي»، التي رحبت بالطلبة متمنية لهم الاستفادة من ما يقدمه هذا الحدث البارز من علوم ومعارف وثقافات متنوعة. وتضمنت جولة معاليها برفقة الطلبة زيارة منطقة الاستدامة في إكسبو، حيث تعرفوا على آخر الأفكار والابتكارات الكفيلة بتحسين ظروف العيش على كوكب الأرض، باستخدام التقنيات التكنولوجية المتقدمة، التي من شأنها الحفاظ على الموارد الطبيعية وإطالة أمد الاستفادة منها.

كما زارت معاليها برفقة الطلبة جناح نيوزيلندا، وتعرفت والطلبة خلال الجولة من كلايتون كيمبتون المفوض العام النيوزيلندي على أبرز ما يميز الجناح والذي جاء تحت شعار «رعاية الإنسان والمكان». وقالت معاليها تعقيباً على الرحلة:«أسعدني مشاركة أبنائي وبناتي الطلبة هذه الرحلة، التي تمثل بدلالاتها ومعانيها رحلتهم إلى مستقبلهم، ولفتني شغفهم وفهمهم الكبير لأهمية إكسبو، وإلمامهم بدوره وتأثيره على المجتمعات البشرية على مدار سنوات انعقاده». وبيّنت معاليها أن مشاركة الطلبة في هذا الحدث العالمي ستجعلهم أكثر إدراكاً لما يجب أن يمتلكوه من معارف ومهارات في المستقبل، عبر ما سيتعرفون عليه خلال زياراتهم، ومشاركتهم واطلاعهم على مختلف ما يشتمل عليه إكسبو من ابتكارات وأفكار ريادية مستمدة من أبرز ما يتم بحثه في أكثر المجالات الحيوية التي تحظى باهتمام عالمي متزايد كالاستدامة ومستقبل التنقل وبحث فرص المستقبل.

وقالت الدكتورة رابعة السميطي مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي: إن المؤسسة تعتزم تنظيم 11 ألف رحلة مدرسية إلى إكسبو 2020 دبي على مدار فترة انعقاده، والتي ستجري تحت إشراف المعلمين من المتطوعين ومن موظفي المؤسسة، وذلك لإتاحة الفرصة للطلبة للتعرف على أبرز ما يحتويه إكسبو من فعاليات ونقاشات ثقافية تتناسب مع مرحلتهم العمرية، إلى جانب إفساح المجال لهم لمعايشة تجارب واقعية تشتمل عليها مختلف مناطق إكسبو. ومن المقرر أن يقوم 6000 طالب وطالبة يومياً بزيارة هذا المحفل العالمي المتميز.

ولفتت إلى أنه من المقرر أن يشارك 250 طالباً وطالبة في نشيد الوصل الأوبرالي، الذي سيقام في مارس المقبل، إلى جانب العديد من المشاركات في اللوحات المسرحية والفنية التي سيحتضنها إكسبو، فضلاً عن مشاركة طلبتنا في المجلس العالمي لأجيال المستقبل الذي يبحث في عدد من القضايا التي من شأنها توسيع مدارك الطلبة تحت إشراف وحضور نخبة من المختصين. كما سيشارك الطلبة في برنامج إكسبو لنجوم المستقبل، إلى جانب برنامج «مبتكرو إكسبو الصغار» والعديد من البرامج الممتعة، التي تجعل من إكسبو بيئة تعليمية متفردة تحتضن خيرة التجارب والمعارف التي من شأنها إثراء مسيرة الطلبة الأكاديمية.

زيارة

أكدت معالي جميلة المهيري أن زيارة الطلبة للحدث العالمي الأبرز، من شأنها رفع جاهزيتهم لاستحقاقات المستقبل وما يتضمنه من تحديات، إذ رسمت معارض إكسبو عبر تاريخها ملامح مستقبل العالم، عبر ما قدمته من ابتكارات وتقنيات، كما أسهمت في تحقيق تواصل بناء بين مختلف الثقافات والمجتمعات، فهي جسر يربط العالم ببعضه البعض، وهذا ما نتطلع إليه في إكسبو2020 دبي، حيث سيسهم بالتأكيد في تقديم صورة جامعة لأبرز مرتكزات وتوجهات المجتمعات البشرية خلال الفترات المقبلة، وهذا ما يحتم علينا المضي قدماً في الاستفادة مما سيقدمه.