«التربية»: هذا وقتنا

دينا جوني (دبي)

رحبت وزارة التربية والتعليم، من خلال حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، بزوار الإمارات و«إكسبو 2020» من مختلف أنحاء العالم. وقد أعدّت الوزارة لهذه الغاية فيديو لإيصال رسالتها من خلال عددٍ من الموظفين من المواطنين والمقيمين، وهي «إكسبو يمثلنا... هذا وقتنا».

وقالت الوزارة في مضمون الفيديو، إن الحياة تقدّم لنا فرصاً قد لا تتكرر، وبالتالي فإن «إكسبو 2020» ليس مجرد معرض استثنائي، إنما يجسّد ثقة العالم في دولة واحدة لبناء جسور تنقل أهل البلد والمقيمين والزوار إلى عوالم المستقبل لاكتشاف مفهوم جديد للحياة بكل تفاصيلها. وتكمل «التربية» أنه في اليوم الذي يصبح فيه الابتكار لغة عالمية يفهمها الجميع، عندها ستتحقق رؤية «إكسبو» فتتواصل العقول وتصنع المستقبل.

وعبر حسابه على «تويتر»، قال معالي المهندس حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، إنه على وقع الإبداع والإبهار جاء افتتاح «إكسبو» لتلتقي شعوب العالم هنا في الإمارات، فتجتمع على الألفة والمحبة والتعايش. وأضاف أن الإمارات ستظل واحة إنسانية تستثمر في المستقبل لخير العالم، وبالتواصل مع الآخر ستستمر في تشييد جسور المحبة، ووجه معاليه الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ولطواقم العمل التي عملت جاهدة في إنجاز هذا الحدث العالمي الفريد.

وأشار معاليه إلى أن الإمارات تحتوي العالم روحاً وفكراً وتنمية من خلال «إكسبو 2020» الذي يعدّ القلب النابض لأكبر تجمع إنساني وحضاري تجتمع فيه عقول وطنية عملت فأبدعت. وقال: «تتضاءل التحديات وتكبر الإنجازات وتفوق التوقعات في وطن طموح وقيادة ملهمة وشعب شغوف».

بدوره، قال عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم: «نحن على موعد مع الإبهار والابتكار والفن المعماري والإدهاش البصري ونقطة التقاء الحضارات العالمية»، مشيراً أن الإمارات تجمع العالم على المحبة والمعرفة، وصناعة المستقبل لخير الإنسانية جمعاء.