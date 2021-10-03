«مجلة الجندي»: الاستضافة وسام شرف

أبوظبي (وام)

صدرت مجلة «الجندي» التابعة لوزارة الدفاع العدد 573 لشهر أكتوبر 2021 باللغتين العربية والإنجليزية، وتناولت بالبحث والتحليل قضايا وموضوعات حيوية وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.

وتحت عنوان«إكسبو 2020.. المستقبل يبدأ من دبي».. قالت: إن استضافة إكسبو 2020 دبي هي وسام شرف لكل مواطن إماراتي ومقيم على أرضها الطيبة، كونه يمثل اعترافاً دولياً واضحاً بالمكانة المرموقة التي تحتلها دولة الإمارات على الصعيد العالمي منوهة بالرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي جَسَّدَ بحق روح التحدي لكل الصعاب وجميع التحديات التي تقف عائقاً في وجه التنمية من خلال إصرار سموه على تحقيق المركز الأول، وتحقيق الأفضل للمواطن والمقيم والزائر والعابر على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورصد العدد الجديد لمجلة «الجندي»، أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية، وأخبار جديد السلاح والتطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري. وخصصت المجلة ملفها الرئيسي لعدد شهر أكتوبر 2021 للحديث عن «الهندسة الرقمية عمليات التصنيع العسكري»، حيث أفردت مساحات مهمة من صفحاتها لإلقاء الضوء على أهمية وفوائد ومميزات هذه التكنولوجيا التي تعد أكثر التطورات ثورية في مجال التصنيع العسكري.