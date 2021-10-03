وزير خارجيّة فرنسا يزور جناح الإمارات

دبي (الاتحاد)

استقبل كلّ من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيّان وزير التسامح والتعايش والمفوض العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب المفوض العام لجناح دولة الإمارات، في قاعة كبار الزوّار في «إكسبو 2020 دبي»، جان إيف لودريان وزير خارجيّة جمهوريّة فرنسا الصديقة الذي يزور البلاد حاليّاً، ورافق معاليهما الوزير الفرنسي في جولة شملت الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال زيارته جناح الإمارات، تعرّف لودريان على قصّة «موطن الحلم والإنجاز»، التي تعبّر عن المشهد الثقافي الطّموح لدولة الإمارات، وترسّخ القيم الأصيلة للدولة والتي تتشارك فيها مع جمهورية فرنسا، خاصة فيما يتعلق بمفاهيم السلام والتسامح والحوار والتعايش المشترك بين مختلف الشعوب وتعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

ورحّب معالي الشيخ نهيان بن مبارك بزيارة لودريان جناح الإمارات واستعرض معه علاقات الصداقة والتعاون الثقافي وحِرْص الجانبين على تعزيزها، وقال معاليه: «ترتبط دولة الإمارات بعلاقات فريدة تقدّم أنموذجاً متميزاً لأسس التفاهم والثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع جمهورية فرنسا، ونعمل على دفعها إلى آفاق أرحب من التعاون والعمل المشترك في جميع المجالات ومنها المجال الثقافي».

نهيان بن مبارك ووزير خارجية فرنسا لدى زيارته الجناح بحضور نورة الكعبي

من جانبها، قالت معالي نورة الكعبي: «سعدت جداً اليوم باستقبال وزير الخارجيّة الفرنسي في جناح الإمارات، فنحن في دولة الإمارات نكنّ كل الاحترام والتقدير لجمهورية فرنسا الصديقة، ويربطنا بها حوار ثقافي غني وسلسلة من الفعاليات الثقافية والتربوية».

وأضافت: تتشارك الدولتان في تركيزهما على مجالات الإبداع والابتكار والثقافة والمتاحف والآثار والتربية، حيث يجمعهما الكثير من المشاريع الحضارية المشتركة مثل متحف (اللوفر أبوظبي)، و(جامعة السوربون أبوظبي)، بالإضافة إلى العديد من الروابط الثقافية الفرنسية، مثل المعهد الثقافي الفرنسي «الأليانس فرانسيز» الذي ينشر الثقافة الفرنسية، لغة وأدبا وحضارة.