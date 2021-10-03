نائب رئيس البرازيل يزور جناح بلاده

دبي (وام)

زار معالي أنطونيو هاميلتون مارتينز موراو نائب رئيس جمهورية البرازيل جناح بلاده في «إكسبو 2020 دبي» الذي تستمر أعماله لمدة 6 أشهر بمشاركة نحو 192 دولة. ودعا معاليه، خلال إلقائه محاضرة عن التنمية المستدامة في منطقة الأمازون في جناح الاستدامة تيرا بـ«إكسبو 2020 دبي»، المجتمع الدولي للانضمام إلى بلاده في مساعيها المستمرة لتحقيق الاستدامة، مشيراً إلى الفرص الاستثمارية الهائلة التي ينطوي عليها هذا التوجه.

وقال معاليه: «أدعو المؤسسات الدولية والمستثمرين والقادة من القطاعين الخاص والعام إلى مواجهة التحدي والانضمام إلينا». وأضاف معاليه: «الاستثمار في منطقة الأمازون في غاية الأهمية والتنمية المستدامة لمنطقة الأمازون عنصر حاسم في رؤيتنا لمستقبل بلدنا التي تقوم على الجمع بين الحكومة والقطاع الخاص والأطراف المعنية الأخرى لضمان تحقيق ذلك».

وأكد أن برامج الاستدامة تزخر بالفرص المتاحة للقطاعين الخاص والعام لدعمها والتوسع فيها، مشيراً إلى أن هناك العديد من المبادرات العامة والخاصة التي تجعل من الاستدامة مشروعاً مربحاً للغاية في منطقة الأمازون. وأشاد معاليه بالعلاقات المتينة والمتميزة التي تجمع بين البرازيل ودولة الإمارات.. مؤكداً تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة. وأضاف معاليه أنه سيتواجد في دولة الإمارات يوم 15 نوفمبر المقبل إلى جانب وفد رفيع المستوى وذلك للاحتفاء باليوم الوطني للبرازيل واستعراض فرص التعاون المشترك والدعم لجهود الاستدامة في بلاده.