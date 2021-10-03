احتفالات اليوم الوطني الفرنسي تجسد عمق علاقات البلدين

دبي (وام)

أكد معالي جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا أن مشاركة دول العالم في «إكسبو 2020 دبي» تعزز التعاون الدولي، حيث يحمل الحدث الثقافي الأهم عالمياً رسالة أمل في وقت جائحة «كورونا» التي يشهدها العالم.

وقال في تصريحات بمناسبة اليوم الوطني لفرنسا في «إكسبو 2020 دبي»، إن جناح بلاده سيبقى فاعلاً خلال الأشهر الستة المقبلة كما كان اليوم، وإذا استطعنا المساعدة في الحفاظ على ثقة العالم من خلال منصة «إكسبو» فهذا بحد ذاته أمر جيد. وقال جان إيف لودريان، إن زيارته الأولى إلى «إكسبو 2020 دبي»: «كانت مفاجأة جميلة أتاحت لنا الفرصة أن نرى جناح دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يستعرض 50 عاماً من التاريخ».

وحول احتفال فرنسا بيومها الوطني في «إكسبو 2020»، قال: «إن هذا اليوم أظهر الصلة القوية بين فرنسا والإمارات».. مضيفاً أن اختيار فرنسا لتكون أول دولة تحتفل بيومها الوطني يوضح مدى قوة علاقاتنا الثنائية بين البلدين الصديقين.. إنها علاقات تقوم على الثقة والكفاءة والتنوع في جميع المجالات، لاسيما الثقافة والاقتصاد والتعليم. وأشار إلى أن علاقة فرنسا مع الإمارات قائمة على الثقة ونحن نحظى بالعديد من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة في مختلف الإمارات، حيث تم الارتقاء بعلاقتنا مع دولة الإمارات إلى كونها شراكة استراتيجية، وهو أمر مهم للغاية؛ لأنه يظهر أنها علاقة قائمة على الثقة.