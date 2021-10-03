مفوض عام باكستان: الإمارات وباكستان ترتبطان بعلاقات وثيقة

دبي (وام)

أكد أفضال محمود سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة المفوض العام لجناح بلاده في «إكسبو 2020 دبي»، أن الإمارات وبلاده ترتبطان بعلاقات أخوية وثيقة، تعززها المشاركة في أهم حدث ثقافي وحضاري على مستوى العالم تنظمه الإمارات.

وقال إن مشاركة باكستان في «إكسبو 2020 دبي» تهدف إلى استعراض تاريخ وحاضر بلاده، إضافة إلى تعزيز التعاون عبر الزيارات الرسمية رفيعة المستوى. وأكد أفضال أن دولة الإمارات نجحت في استقطاب عددٍ كبيرٍ من دول العالم لممارسة الأعمال والأنشطة التجارية لما تتمتع به من بيئة استثمارية مثالية وانفتاح وتسامح وسلام مع كافة دول العالم. وذكر أن استضافة الإمارات «إكسبو 2020 دبي» وجمع دول العالم تحت مظلة واحدة يسهم في تعزيز التعاون والتشارك العالمي لبناء مستقبل أفضل للبشرية جمعاء، حيث أظهرت الإمارات كفاءة واحترافية عالية قائمة الحكمة والتخطيط والاستثمار المدروس خلال استقبال دول العالم، ما يجسد جهود قيادة وشعب الإمارات لتقديم النسخة الأفضل والأهم في تاريخ الحدث الدولي. وأضاف أن الإمارات تمكنت من التصدي لتداعيات جائحة «كورونا» بحزمة من الإجراءات الاستباقية والفاعلة التي أسهمت بدورها في الحفاظ على سلامة وصحة الجميع مع استمرارية الأعمال واستئناف الأنشطة السياحية والتجارية.

وحول المحاور التي ترتكز إليها مشاركة باكستان في «إكسبو 2020 دبي»، قال أفضال محمود، إن جناح باكستان يستعرض تاريخها الثري الذي يرجع إلى 9 آلاف عام وثقافتها المتنوعة ومواردها الطبيعية والبشرية والسياحة وفرص التجارة والاستثمار، وندعو المجتمع الدولي للتعرف على دولتنا وزيارتها لأغراض السياحة والتجارة.