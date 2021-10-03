هزاع بن زايد: «الصيد والفروسية» يرسّخ الإرث الوطني

أبوظبي (وام)

زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في دورته الـ 18 التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بتنظيم من نادي صقاري أبوظبي. وقام سموه بجولة على أجنحة المعرض، واطلع على منتجات الدول المشاركة ومعروضاتها في مجال الصيد والفروسية، واستمع من معالي ماجد علي المنصوري، رئيس اللجنة العُليا المُنظمة للحدث، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، إلى شرحٍ عن فعاليات المعرض ومسيرته وخططه المستقبلية. وقال سموه: إن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يسهم في ترسيخ هذا الإرث الوطني ونقله بصورة مشرفة إلى العالم، كما أنه يبني جسور التواصل مع الثقافات الأخرى، ويحفظ تواصل الأجيال مع الجوانب المضيئة من ماضيها العريق، مؤكداً سموه أهمية هذه الفعاليات في الحفاظ على التراث المادي والمعنوي للدولة، ومواصلة مسيرة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في إيلاء الرياضات والفنون التراثية كل الاهتمام، بوصفها عنصراً أساسياً في بناء الهوية الوطنية والحفاظ عليها.