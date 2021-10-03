«الصيد والفروسية» نجاح كبير وحضور جماهيري واسع

هالة الخياط (أبوظبي)

اختتمت أمس فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (2021) التي استمرت لـ7 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بحضور جماهيري واسع، محققاً نجاحات جديدة في استقطاب أنظار العالم إلى تراث دولة الإمارات وتاريخها العريق، ومسلطاً الضوء على أهم الرياضات المتعلقة بالصيد بالصقور والفروسية.

وشهدت قاعات مركز أبوظبي الوطني للمعارض في أبوظبي أمس اختتام فعاليات المعرض الذي امتد على مساحة 50 ألف متر مربع بمشاركة أكثر من 680 عارضاً وشركة من 44 دولة احتضنتهم العاصمة أبوظبي راعية الثقافة والصيد المستدام، والتي باتت بفضل هذا الحدث المتجدد كل عام مركزاً مهماً على الخريطتين الإقليمية والدوليّة يجمع أصالة التراث العريق وأحدث ما تقدمه تكنولوجيا اليوم.

تثمين التراث

وتألقت خلال المعرض العديد من الشركات المحلية والعالمية الرائدة في مجال توفير منتجات الصيد الفاخرة والعريقة التي تضفي رونقاً خاصاً على المعرض لكونها تستهوي عشاق الصيد من مختلف أنحاء العالم.

وتوجّه معالي ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العُليا المُنظمة للمعرض، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس النادي، للدعم الكبير الذي يتم تقديمه من قبل أصحاب السمو للمعرض ولكافة الجهود التي تسهم في حماية التراث الإنساني، والحفاظ على التراث الثقافي العريق للإمارات، وتكريسه في نفوس أفراد المجتمع.

وأكد معالي المنصوري أن ثمار هذه الجهود تجاوزت النطاق المحلي، لتصل إلى مستوى العالم، وهو ما انعكس في اختيار الدولة لقيادة الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة.

وتقدّم بالشكر للمشاركين في المعرض من داخل وخارج دولة الإمارات، من الشركات والعارضين والرعاة ورجال الأعمال والزوار من مختلف أنحاء العالم. وتألقت خلال المعرض العديد من الشركات المحلية والعالمية الرائدة في مجال توفير منتجات الصيد الفاخرة والعريقة التي تضفي رونقاً خاصاً على المعرض كونها تستهوي عشاق الصيد من مختلف أنحاء العالم.

وسجلت الدورة الحالية الكثير من الأرقام القياسية، التي تؤكد نجاح القائمين على المعرض، في جعله محط أنظار الشركات والزوار والرياضيين والباحثين عن المغامرة ووسائل الإعلام. وتميز المعرض، بحرصه على إبراز التراث الإماراتي من خلال مختلف الفعاليات التي ركزت على هذا الجانب وبمشاركة جناح هيئة أبوظبي للثقافة والتراث ونادي تراث الإمارات وغيرها من الأجنحة التراثية.

عادات وتقاليد

وشهد المعرض هذا العام عروضاً للفروسية، والصقارة، وركوب الهجن، وجلسات تعليمية وتثقيفية، ومنتوجات تقليدية وحديثة تتواجد لأول مرة، وعادات وتقاليد إماراتية 100%، إضافة إلى مسابقات فنية وثقافية وأخرى تراثية تجمع بين الماضي والحاضر. وسجل جناح الأسلحة نسبة مشاهدة عالية وإقبالاً كبيراً، بحسب ما رصده منظمو المعرض، حيث اجتذبت الأسلحة الجمهور الذي اطلع على الأسلحة الخفيفة التي تعرض للمرة الأولى، والتقنيات العالية المزودة بمستوى متقدم من عوامل الأمان والسلامة. وعرضت شركة إنترناشيونال جولدن جروب أسلحة حديثة ومتنوعة ومنتجات متعددة. وأوضح خليفة البلوشي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إنترناشونال جولدن جروب، بأن الشركة تحرص دوماً على المشاركة في المعرض لعرض جميع أنواع أسلحة الصيد الرائدة والمتنوعة والمسدسات المختلفة. وأشار إلى أن إنترناشونال جولدن جروب تتعامل مع الشركاء الاستراتيجيين على مستوى الصناعة العالمية في هذا المجال وعلى تواصل دائم من أجل الوصول إلى أحدث منتجات أسلحة الصيد والمستلزمات ذات الصلة، لتطوير وترقية هذا القطاع وتزويد المهتمين بأحدث الأسلحة على مستوى العالم. وأكد أن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية يعتبر من أهم وأكبر المحافل العالمية التي تتيح للشركة عرض منتجاتها أمام المختصين والمهتمين وعامة الجمهور الراغبين في التعرف على كل ما هو جديد ومتطور وحديث في مجال الأسلحة، لافتاً إلى النجاح الكبير الذي حققته الدورة الـ18 للمعرض، على الرغم من جائحة كورونا، مثمناً جهود الجهة المنظمة التي أخرجت الحدث بهذا الشكل المشرّف واللائق بأبوظبي والإمارات.

شرطة أبوظبي تستعرض مهامها

قدمت شرطة أبوظبي عروضاً متنوعة لجهودها في مجالات العمل الأمني في المعرض الدولي للصيد والفروسية - أبوظبي 2021، واطلع زوار المعرض على أهداف خدمة «أمان» للإبلاغ عن أية معلومات أمنية أو مجتمعية أو مرورية من شأنها المساعدة في منع وقوع الجرائم قبل حدوثها والتصدي لجميع السلوكيات السلبية، وعلى أهداف وآلية عمل دورية الطفل للتوعية المرورية وجهودها في تعزيز الثقافة المرورية لدى النشء، وتابعوا عروض الكلاب البوليسية، والتي قدمتها إدارة التفتيش الأمني بقطاع شؤون الأمن والمنافذ.

وأوضحت شرطة أبوظبي أن خدمة «أمان» الإلكترونية تهدف إلى إشراك المواطنين والمقيمين في المحافظة على أمن واستقرار المجتمع، وتستقبل الخدمة من الجمهور بلاغاتهم ومعلوماتهم على مدار 24 ساعة في سرية تامة سواء (الأمنية والمجتمعية والمرورية) باللغات (العربية والإنجليزية، والأوردو)، وتسهم بدورها في منع الجرائم قبل حدوثها وتتيح التواصل عبر قنوات التواصل على الرقم 802626 والرسائل النصية (2828) أو البريد الإلكتروني aman@adpolice.gov.ae

وقدمت إدارة التفتيش الأمني الـ(K 9) في شرطة أبوظبي، عروضاً مميزة للكلاب البوليسية، تمتع بمشاهدتها زوّار المعرض وأبدوا إعجابهم بأداء الكلاب البوليسية المتميز، خاصةً في عمليات المواجهة والاقتحام والقتال، والتي ظهرت بمستوى عالٍ من القدرة البدنية والرشاقة والتدريب المتقن، والتناغم بينها وبين مدربي إدارة التفتيش الأمني (k9) بشرطة أبوظبي.

مركبات السفاري

حازت أجنحة شركات السيارات المشاركة في الدورة الحالية من المعرض اهتمام جمهور المعرض، خاصة الأجنحة التي عرضت سيارات ومركبات تناسب الرحلات البرية والسير في الطرقات الوعرة.

وشكّل الشباب الشريحة الأكبر بين زوار هذه الأجنحة، بعد أن جذبتهم التصميمات الحديثة والمواصفات المتميزة لهذه المركبات، كما أسهم في زيادة الإقبال على هذه الأجنحة اقتراب موسم الشتاء وما يتسم به من اعتدال الطقس في الإمارات ومنطقة الخليج العربي.

وأثارت شركة «أطلس للصناعة» انتباه الجمهور بعرضها لمركبتها «أطلس»، التي تميزت بضخامة حجمها، وتصميمها الذي يجعلها تبدو مثل المدرعة. وكذلك تتميز المركبة بأنها صالحة لإجراء تعديلات عليها لتناسب مختلف المهام وفقاً لمتطلبات العميل مثل تغيير اللون وتزويدها بمقاعد إضافية وغير ذلك، كما يمكن أن تتسع لـ12 راكباً.

منحوتات

يُشكّل قطاع «الفنون والحرف اليدوية» في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، منصّة فنّية بالغة الأهمية لعرض نتاج نخبة من الفنانين الإماراتيين والعرب والأجانب، وفرصة حقيقية للتواصل بينهم وبين الجمهور الذي يعشق الفنون المرتبطة بالتراث الثقافي والحضارة الإنسانية.

وشهدت الأجنحة الفنية إقبالاً لافتاً من جمهور المعرض، ومن بينها جناح الفنان الروسي أندريه تونيكوف، الذي عكست أعماله ما يتمتع به من تقنيات فريدة، واهتمام شديد بتجسيد أدق التفاصيل في المنحوتات التي يقوم بتنفيذها بدقة بالغة حتى تبدو وكأنها كائنات حقيقية. وتضمن الجناح منحوتات ارتبطت بالطابع العام للمعرض، وهي حاصلة على جوائز مختلفة في مسابقات عالمية، وتمثلت الأولى في حصان من الخشب يقف بشموخ على قاعدة خشبية. أما المنحوتة الثانية فجسّدت الصقر الذهبي، والذي يعتبر من أكثر الطيور جمالاً وقسوة، وهو ينقض على حية عملاقة ويحلق بها نحو السماء، وهو ما يعكس ما يتمتع به من قوة وقدرة على القتال وتحقيق الفوز.

بوابة إلكترونية للمسميات البحرية القديمة

أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي بوابة إلكترونية مبتكرة وتطبيقاً رقمياً يسمى «الدليلة»، وهو الأول من نوعه في المنطقة للحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي لإمارة أبوظبي، وذلك على هامش مشاركتها بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2021، ويأتي إطلاق الدليلة، ومعناه (المُرشد) في إطار سعي الهيئة للحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي الغني والفريد وحمايته للأجيال الحالية والقادمة.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «أعتزُّ بمشروع الدليلة لأنه يتيح للمستخدمين الوصول إلى المعلومات المهمة، حتى تتمكن الأجيال الحالية والمستقبلية من التعرف على المواقع التراثية والطبيعية من خلال وسيلة رقمية سهلة الاستخدام».