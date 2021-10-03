«صحية الوطني» تناقش الصحة النفسيـة

دبي (الاتحاد)

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي الأحد الموافق 3 أكتوبر 2021 برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية وذلك بحضور ممثلي الوزارة.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سمية عبدالله السويدي مقررة اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وشذى سعيد النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي.

وقالت ناعمة عبدالله الشرهان: جرى خلال الاجتماع تبادل الآراء حول المخرجات التي توصلت لها اللجنة خلال مناقشاتها للموضوع والزيارات الميدانية التي قامت بها لأقسام الصحة النفسية في عدد من المستشفيات، كما اطلعت اللجنة من ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع على جهود الوزارة في هذا الشأن، وقررت اللجنة مناقشة تقريرها في شأن الموضوع خلال اجتماعها القادم وتضمينه التوصيات التي تساهم في تعزيز دور الوزارة في تقديم خدمات الصحة النفسية في الدولة وفق أفضل المعايير.