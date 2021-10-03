«معاً» تفتح باب طلبات «المنح»

خلفان النقبي (أبوظبي)

أكد فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية، أنه تم إطلاق برنامج «المنح» لدعم المنشآت الأهلية ومؤسسات القطاع الثالث الملتزمة بمعالجة القضايا المطروحة، وفقاً للأولويات الاجتماعية المحددة في إطار جهود «الهيئة» المبذولة لتوسيع آفاق الابتكار الاجتماعي وإحداث أثر اجتماعي إيجابي، حيث ستُتاح للمستفيدين إمكانية استخدام الدعم المالي لتوفير فرص العمل والاستثمار في المبادرات التي تساهم في تحسين جودة حياة أفراد المجتمع. وتهدف المبادرة لتمكين المؤسسات الاجتماعية والمنشآت الأهلية ومؤسسات النفع العام في أبوظبي.

وأوضح أن فتح الباب جاء لتقديم الطلبات في برنامج «المنح» لدى المنشآت الأهلية والمؤسسات ذات النفع العام والمؤسسات الاجتماعية. لدعم نمو القطاع الثالث الذي له دور مهم في جودة حياة المجتمع من برامج وخدمات اجتماعية منها أصحاب الهمم وفئات الشباب وكبار المواطنين والأسر ذات الدخل المحدود وغيرها، واستمرار عملهم بعد جائحة «كوفيد - 19»، وسوف يتم دعم مسيرة الابتكار الاجتماعي لتطوير برامج جديدة سوف تعكس حياة المجتمع في الإمارة من أثر إيجابي.

وأشار الحمودي، إلى أن «الهيئة» فتحت الباب لاستقبال الطلبات لمنح المؤسسات التي تنطبق عليها المعايير المحددة، الدعم المالي بقيمة قصوى تصل إلى 200 ألف درهم إماراتي، وتتولى «الهيئة» مهمة متابعة المستفيدين من البرنامج ممن تلقوا الدعم المالي لضمان حصولهم على الموارد والخبرات والتوجيه اللازم للمساهمة في تحقيق أثر اجتماعي مستدام وقابل للقياس، مما يرسخ التماسك المجتمعي والاندماج الاجتماعي في أبوظبي.

شروط «المنح»

قال فيصل الحمودي: إن في المرحلة الأولى قبل تقديم الطلب، يجب أن تتوافر الشروط التالية في المتقدمين والتي تشمل ما يلي: يجب أن تحمل المؤسسة ترخيصاً ساري المفعول في دولة الإمارات، وأن يكون مضى عام كامل على الأقل على إنشائها وتشغيلها، وأن توفر مجموعة واسعة من خدمات الدعم الاجتماعي المندرجة ضمن نطاق معالجة الأولويات الاجتماعية المحددة من قبل دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي. أرجو زيارة الموقع الإلكتروني لمعرفة أكثر عن الشروط والأحكام. كما يتوجب على المؤسسات الراغبة التقدم بطلب للحصول على الدعم المالي، زيارة الموقع الإلكتروني على الرابط التالي: www.maan.gov.ae.